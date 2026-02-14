Strengere aanpak alcohol: rijbewijs meteen 15 dagen kwijt vanaf 0,8 promille

Door: BV

De federale regering verstrengt de strijd tegen rijden onder invloed. Op initiatief van Federaal Minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) geldt voortaan in heel België één duidelijke regel: wie met meer dan 0,8 promille alcohol in het bloed wordt betrapt, is zijn rijbewijs meteen vijftien dagen kwijt.

Maatregel meteen van toepassing

Tot nu toe lag die grens op 1,15 promille voor een onmiddellijke intrekking. Sommige parketten – onder meer in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant – pasten al een strengere drempel van 0,8 promille toe, maar dat was niet overal het geval. Met de nieuwe omzendbrief wordt die aanpak nu nationaal geharmoniseerd. Concreet betekent dit dat het rijbewijs onmiddellijk wordt ingetrokken vanaf 0,35 mg/l uitgeademde alveolaire lucht. Voorheen lag die grens doorgaans op 0,50 mg/l. De maatregel gaat meteen in.

Volgens cijfers van verkeersinstituut Vias zijn er nog altijd dagelijks tien letselongevallen waarbij een bestuurder onder invloed betrokken is. In de eerste zes maanden van 2025 steeg het aantal verkeersdoden opnieuw tot 209. Vooral tijdens weeknachten gaat het mis.

Ketamine wordt opgespoord

Naast alcohol wordt ook de drugswetgeving aangescherpt. Binnenkort kan de politie via speekseltesten ook ketamine opsporen. Die stof wint aan populariteit in het uitgaanscircuit en duikt steeds vaker op in het verkeer. Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie waarschuwde eerder al voor die trend.

Daarnaast wil de minister het tijdelijk rijverbod harmoniseren. Vandaag varieert dat – afhankelijk van de situatie – tussen twee en twaalf uur. In de toekomst wordt dat voor alle relevante overtredingen standaard twaalf uur.