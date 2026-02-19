Nieuwe Audi RS5: 640pk en meer dan 2,3 ton

Door: BV

De RS is voortaan een plug-inhybride, en vooral: een zwaargewicht. Audi noemt voor de nieuwe RS 5 Berline een leeggewicht van 2.355 kg en voor de RS 5 Avant 2.370 kg. Dat is 2,4 ton voor een model dat vooral met dynamische argumenten kopers moet voertuigen. De aandrijflijn koppelt een 2.9 V6 TFSI biturbo (510 pk, 600 Nm) aan een elektromotor van 130 kW (460 Nm). Samen zijn ze goed voor 640pk en 825 Nm. 0-100 km/u: 3,6 s. Topsnelheid standaard? Audi legt de nadruk op het optionele Sport-pack dat 285 km/u vrijgeeft.



Elektrisch rijbereik

Elektrisch rijden kan ook: Audi spreekt over tot 84 km rijbereik met een batterij van 25,9 kWh bruto (22 kWh netto). AC-Laden kan tot 11 kW, met een laadtijd tot 100% van 2,5 uur. Tegelijk is het duidelijk dat de elektrificatie niet alleen voor stadsritten dient: in de meest sportieve rijmodi wil het systeem de batterij rond 90% houden, zodat er altijd elektrische ondersteuning beschikbaar blijft.

Technisch is de grote nieuwigheid quattro met Dynamic Torque Control. Audi noemt het een wereldprimeur: elektromechanische koppelvectoring in het achterdifferentieel, aangestuurd door een centrale rijdynamiekregeling die elke 5 milliseconden de gewenste verdeling berekent. Het middendifferentieel krijgt bovendien voorspanning om “altijd gedeeltelijk vergrendeld” te blijven, met een variabele verdeling tussen 70/30 en 15/85. Tel daar de RS-sportophanging met tweekleps demperregeling bij, en je snapt dat deze Audi een slimme en snelle rijmachine wil zijn.



Uitgesproken uiterlijk

Ook het uiterlijk gaat mee in dat RS-profiel: de auto staat breder, met uitgesproken spatborden, een 3D Singleframe met honingraatrooster, air curtains en achteraan een diffuser met matte ovale uitlaatpijpen. Audi zegt dat hij ongeveer negen centimeter breder is dan het A5-basismodel. Donkergetinte ledmatrixkoplampen en RS-specifieke lichtsignaturen maken het af. Bestellen kan in Europa in het eerste kwartaal van 2026, leveringen worden in de zomer van 2026 verwacht. In België starten de prijzen bij 108.600 euro (Berline) en 110.250 euro (Avant).