Problemen met natte distributieriem: Stellantis vervangt PureTech-motor bij Opel, Peugeot, Citroën...

Door: BV

De PureTech-driecilinder benzinemotor was jarenlang het kloppend hart van talloze modellen van Peugeot, Citroën, DS en Opel. Hij was klein, zuinig en krachtig. Maar voor eigenaars was het verhaal minder rooskleurig. De motor maakt Immers gebruik van een natte distributieriem. Een vondst die het verbruik beperkt, ooit door Ford verzonnen. Maar uiteindelijk blijken alle motoren met een natte distributieriem een tikkende tijdbom. De riem verslijt abnormaal snel en restanten blokkeren oliekanalen in de motor. Gevolg: plots catastrofaal falen, zelf bij lage kilometerstanden. De herstellingen zijn duur en omslachtig. De motor heeft intussen zo’n slechte reputatie dat hij in plaats van PureTech, PurePech wordt genoemd.

Van paredepaardje tot zorgenkind

Terwijl enkele merken nog steeds vasthouden aan de natte distributieriem, heeft Stellantis er nu de buik van vol. Hoge garantiekosten, gefrustreerde klanten en reputatieschade duwen het merk in een andere richting. Binnen Stellantis leeft immers nog een andere compacte motorenfamilie: de FireFly-motoren die een restant zijn van het samengaan met Fiat en nog altijd in veel Italiaanse modellen gebruikt worden. Die motoren vertonen bovenstaande zwaktes niet.

Garantiekosten swingen de pan uit

De FireFly motoren zijn eenvoudige en zijn van bij de start ontwikkeld met wereldwijde inzetbaarheid en zowel mild- als full-hybrid toepassingen in het achterhoofd. Die motoren worden nu verder ontwikkeld. Hun toepassing zal zich in de toekomst niet beperken tot Fiat. Ze zullen bij alle merken van de groep ingevoerd worden. Omdat de motor minder faalpunten heeft moet dat de groep een lagere garantiekost (die weegt op de resultaten) opleveren. Voor de klant moet dat betekenen: minder onderhoud, meer bedrijfszekerheid.

Wat betekent dit voor de klant?

De keuze voor de FireFly-motorenfamilie is een belangrijke overwinning voor de Italiaanse tak van het bedrijf. Die leeft al een tijd op gespannen voet - de relatie tussen de Stellantis-top en Italië is bij tijden zelfs vijandig. De aanpassing pas ook in een grotere koerswijziging waarbij brandstofmotoren weer aan belang winnen ten koste van de (voorlopig falende) Europese elektrificatiestrategie. Het zal nog enkele jaren duren voor de klant de gevolgen van deze reset aan het aanbod kan aflezen.