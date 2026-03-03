Plots 222 pk: hoe Stellantis 30 pk “vond” in zijn plug-inhybride

Door: BV

Wie een nieuwe auto zoekt, kijk vanzelfsprekend wel eens naar het vermogen (de pk’s) en de trekkracht (de newtonmeters) die de motor opwekt. Met nieuwere aandrijfvormen is dat er niet eenvoudiger op geworden. Meer motoren leveren samen weliswaar meer vermogen, maar omdat ze niet per sé op hetzelfde moment pieken, is het totale vermogen het resultaat van een rekensom waar alleen de fabrikant de details van kent.

Bij Stellantis hebben de rekenmachine nog eens bovengehaald, want de plug-inhybride versie van de Citroën C5 Aircross blijkt plots geen 192 pk, maar 222 pk sterk te zijn. 30 pk extra, zonder nieuwe motor, zonder grotere elektromotor, zonder update. Alleen een andere manier van optellen.

Wat is er aan de hand?

Onder de motorkap blijft alles identiek. De 1.6l turbobenzine levert nog steeds 150 pk, de elektromotor is zo’n 125 pk rijk. De batterij van 21,5 kWh en de zeventrapsautomaat met dubbele koppeling blijven eveneens ongewijzigd.

Toch wordt nu plots een systeemvermogen dat 30 pk hoger is gecommuniceerd. Volgens de fabrikant gaat het om een “correctere weergave van de prestaties” en sluit de nieuwe waarde beter aan bij de manier waarop vermogens in de markt worden aangegeven. En er is een verwijzing naar nieuwe Euro-7-protocollen. Concludeer dus maar gewoon: automerken kunnen en loopje nemen met die cijfers. Want: de prestaties blijven hetzelfde, het verbruik blijft hetzelfde. Alleen staat op het gelijkvormigheidsattest nu een hoger cijfer - dat er trouwens wel eens toe zou kunnen leiden dat belasting en verzekering straks anders zijn…

Ook voor Jeep, Opel, Peugeot…

Eigenaars van reeds geleverde, maar technisch identieke auto’s, hopen beter dat hun verzekeraar of de fiscus geen lucht krijgt van deze eigenaardige koerswijziging. Het probleem beperkt zich trouwens niet alleen tot de C5 Aircross, want een identieke aandrijflijn wordt ook geleverd in de Jeep Compass, Peugeot 3008, Peugeot 5008 en Opel Grandland. Daar komt straks dus ook 30pk bij, op papier tenminste.