Belgische autoverkoop blijft dalen: februari eindigt opnieuw in het rood

Door: BV

De Belgische automarkt blijft maar krimpen. Dat blijkt uit de nieuwste inschrijvingscijfers voor februari 2026. Ondanks een door alle deelnemers als ‘succesvol’ bestempeld autosalon, zijn er vorige maand minder nieuwe auto’s ingeschreven dan een jaar geleden. Er werden 37.075 nieuwe personenwagens ingeschreven, tegenover 40.161 een jaar eerder. Dat is een daling van 7,7 procent.

De terugval bevestigt de zwakke start van het jaar. Tijdens de eerste twee maanden 2026 werden 70.072 nieuwe auto’s ingeschreven. Dat is ruim 13 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar - op zich ook al geen topjaar. De neerwaartse trend van de automarkt zet zich door.

Winnaars en verliezers in 2026

De top van het merkenklassement blijft relatief stabiel. Volkswagen blijft marktleider met 3.732 inschrijvingen in februari, goed voor iets meer dan 10 procent marktaandeel. BMW volgt op de tweede plaats met 3.311 registraties. Dat merk verliest duidelijk terrein tegenover vorig jaar. Renault vervolledigt de top drie met 2.748 nieuwe inschrijvingen.

Opvallend is dat verschillende volumemerken zware klappen krijgen. BMW (-23%), Renault (-26%), Audi (-19%) en Toyota (-23%) verliezen allemaal flink wat registraties tegenover februari vorig jaar. Ook Volvo (-37%) en Nissan (-31%) moeten stevig inleveren.

Toch zijn er ook enkele merken die tegen de trend in groeien. Peugeot (+11%) en Dacia (+9%) doen het duidelijk beter dan een jaar geleden. Ook Opel (+38%) en Citroën (+17%) kennen een sterke maand. Tesla noteert eveneens een lichte stijging met ruim 1.200 registraties.

Chinese automerken boeken winst

Daarnaast valt op dat verschillende Chinese merken hun aanwezigheid op de Belgische markt verder uitbreiden. BYD verdubbelt zijn volume ruimschoots tot 489 inschrijvingen, terwijl ook nieuwkomers zoals Omoda, Jaecoo en Zeekr hun eerste registraties laten optekenen.