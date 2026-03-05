Wie met een bedrijfswagen rijdt opgelet: nieuwe norm kan je duizenden euro’s kosten

Door: BV

Wie met een bedrijfswagen rijdt, moet opletten. Sinds 1 maart 2026 geldt er een vernieuwde norm voor het berekenen van de extra kosten bij het einde van het contract. Die kan leasingrijders duizenden euro’s kosten.

Het is de Rentanorm - genoemd naar de koepelfederatie van autoverhuurders - die die spelregels bepaalt. Daarin staat aangegeven welke schade als ‘normaal’ wordt beschouwd (en die dus niet aangerekend kan worden) en welke schade wel door de leasingmaatschappij gefactureerd kan worden. Omdat het de verhuursector zelf is die die norm uitwerkt, moet je niet verwachten dat die in het voordeel van de consument is opgesteld. Integendeel: in een markt waar restwaardes onder druk staat en financiële verliezen (met dank aan de problematische restwaarde van elektrische auto’s) moeten worden ingeperkt, zijn forse afrekeningen meer dan ooit schering en inslag. Bovendien zitten er in de nieuwe norm een paar opmerkelijke keuzes.

Wat is die Renta-norm eigenlijk?

De Renta-norm is een referentiedocument dat leasingmaatschappijen in België gebruiken om de staat van een voertuig bij teruggave te bepalen. Het is de checklist die beslist of een kras, velgbeschadiging, steenslag, een deukje of een ontbrekend accessoire nog binnen normale gebruikssporen valt, of wordt beschouwd als buitensporige schade die je moet betalen. Het pijnlijke detail: veel bestuurders horen pas van het bestaan van die norm wanneer de eindfactuur in de mailbox valt.

Waarom de update van 2026 belangrijk is

De vorige versie dateerde van 2015. Sindsdien is het wagenpark fundamenteel veranderd: meer rijhulpsystemen, meer sensoren, duurdere koplampen, gevoelige velgen, en vooral: de doorbraak van elektrische bedrijfswagens. Dat maakt schadeherstel vaak duurder en controles uitgebreider. Daarom werd de norm herwerkt, met extra aandachtspunten. Veelrijders en wie een elektrische auto heeft, moet nu extra opletten.

Een van de opvallendste wijzigingen: de kilometerstand verdwijnt uit de berekening. Niet langer “hoeveel kilometer”, wel “hoe lang in gebruik” bepaalt hoeveel gebreken men nog als aanvaardbaar beschouwt. Bovendien wordt er niet meer strikt per carrosserieonderdeel geteld, maar wordt het aantal toegelaten gebreken meer als totaalplaatje over het voertuig bekeken. Die keuze lijkt ernstig in het nadeel van veelrijders te zijn.

Concreet: in de eerste 12 maanden wordt geen enkele schade aanvaard. Vanaf 24 tot 50 maanden zijn maximaal acht gebreken toegestaan, en na 50 maanden stijgt dat naar twaalf. Bij één gebrek te veel kan het oordeel al kan kantelen naar “buitensporige schade”, wat de deur openzet voor striktere facturatie.

De bankkaart als meetlat

Krassen en impacts worden strikter ingedeeld. De referentie wordt de lengte van een bankkaart (8,5 cm): korter dan dat geldt sneller als normale slijtage, langer kan als schade worden gezien. In de praktijk kan dat erg verraderlijk zijn: een kras die nét langer uitvalt of een beschadiging op een “gevoelige” plek (rand van bumper, wielkast, dorpel) kan plots in het dure vakje belanden. Nog bij de criteria die worden bijgestuurd: steenslag kleiner dan 3 mm weegt minder zwaar door, terwijl andere onderdelen net explicieter en strenger worden omschreven. Bij spiegelkappen bijvoorbeeld. Er zijn minder grijze zones.

Voor de elektrische auto

Bij elektrische auto’s komen er enkele belangrijke eisen bij. Zo wordt de batterijstatus nu meegenomen. Dat is opmerkelijk om verschillende redenen: enerzijds kan je stellen dat je als gebruiker moeilijk invloed kan uitoefenen op de gezondheid van de batterij. Maar de maatregel zal leiden tot strengere laadvoorwaarden (minder mogen snelladen bijvoorbeeld) - wat de toch al complexe gebruikssituatie van een elektrische auto voor mensen zonder traaglaadmogelijkheid thuis nog zal bemoeilijken. Anderzijds is ook deze tegenstelling niet te miskennen: de auto- en leasingsector hamert permanent op de goede staat van de batterij, ook bij occasiewagens. Is een specifieke norm voor de gezondheidstoestand van de batterij dan niet overbodig? En waarom zou de rekening voor grote batterijslijtage bij de consument (in dit geval de leasingnemer) gelegd moeten worden? Ze genieten een uitgebreide garantie.

Elektrische auto’s moeten nu ook afgeleverd met minstens 30 procent of 100km laadsstatug. Anders komen er kosten bij. De aanwezigheid van laadkabels wordt ook nagekeken.

Zelf je gegevens wissen

Moderne auto’s zijn rijdende computers die van alles en nog wat opslaan. Zaken als een navigatiegeschiedenis, gebruikersprofielen, gepkoppelde smartphones, apps en accountlogins moet je nu allemaal zelf verwijderen. Anders: kosten. De sector vindt dat het niet tot de normale handelingen hoort. Gebruikers trekken hier best veel tijd voor uit, want voor wie het niet gewoon is, wordt dat een ellenlange zoektocht doorheen de menustructuur.

Wat kan je dan nog doen om een hoge factuur te vermijden?