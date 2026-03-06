Cupra geeft Born facelift en schrapt eindelijk gehate touchknoppen

Door: BV

Cupra geeft zijn elektrische hatchback een update. De vernieuwde Cupra Born krijgt een scherper design, een aangepast interieur en enkele technische verbeteringen. Tegelijk pakt het merk een van de grootste irritaties van het oorspronkelijke model aan.

De Born verscheen in 2021 als sportiever alternatief voor de Volkswagen ID.3. Technisch delen beide modellen hetzelfde MEB-platform van de Volkswagen Group, maar Cupra gaf zijn versie een dynamischer design en een iets sportiever karakter. Met deze facelift wil het merk de Born opnieuw aantrekkelijk maken in een snel groeiende markt van compacte elektrische modellen.

Update

Het nieuwe uiterlijk sluit duidelijk aan bij de recentere Cupra-modellen. De voorzijde krijgt een agressiever gevormde neus en nieuwe driehoekige Matrix LED-koplampen die doen denken aan de Tavascan en Formentor. Achteraan loopt voortaan een doorlopende lichtbalk over de volledige breedte van de auto, met een verlicht Cupra-logo in het midden.

Cupra introduceert ook nieuwe velgen van 19 en 20 inch, gecombineerd met bredere 235 mm banden. Volgens het merk moet dat zorgen voor meer grip en een scherper rijgedrag. De Born stond al bekend als een van de dynamischere modellen op het MEB-platform, al ging dat soms gepaard met een vrij stugge ophanging.

Binnenin is er een belangrijke verbetering. De haptische aanraakgevoelige knoppen op het stuur maken plaats voor echte fysieke knoppen. Dat moet de bediening opnieuw intuïtiever maken, iets waar veel bestuurders van moderne auto’s om vragen. Het centrale infotainmentscherm van 12,9 inch blijft behouden maar draait nu op een nieuw Android-gebaseerd systeem. De digitale cockpit groeit bovendien van 5,3 inch naar een duidelijker afleesbaar 10,25 inch display.

Materiaalkeuze

De materiaalkeuze in de Born was altijd al beter dan die in de ID.3, maar ook dat werd nog aangepakt. Cupra voorziet nieuwe deurpanelen, zachtere oppervlakken en bekleding uit gerecycleerde textielvezels die deels uit maritiem plastic bestaan. Achterpassagiers krijgen nu ook ventilatieroosters, iets wat in de vorige Born ontbrak.

Onderhuids blijft de Born gebruikmaken van het MEB-platform, maar het motorengamma werd aangepast. De basisversie Born Plus combineert een batterij van 58 kWh met 187 pk en haalt nu ongeveer 450 kilometer rijbereik volgens de WLTP-cyclus. De Endurance-versie met grotere 79 kWh batterij levert 228 pk en haalt tot ongeveer 600 kilometer rijbereik. Snelladen kan hier tot 185 kW. Bovenaan het gamma staat opnieuw de VZ-variant met 322 pk. Die behoudt hetzelfde rijbereik van ongeveer 600 kilometer maar mikt duidelijk op prestaties.

Deze zomer te koop

De vernieuwde Cupra Born komt deze zomer naar Europese dealers. Nieuwe prijzen zijn nog niet bekend, maar de huidige Born start in België rond 40.000 euro. Daarmee blijft hij een sportiever alternatief voor modellen zoals de Volkswagen ID.3, MG 4 en Renault Megane E-Tech Electric. Later dit jaar krijgt hij bovendien gezelschap van een kleiner elektrisch model: de nieuwe Cupra Raval - gebaseerd op de inmiddels tot ID.Polo omgedoopte kleine elektrische VW.