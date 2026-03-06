Volkswagen rekent opnieuw op benzine: Tiguan blijft tot 2035

Door: BV

Tien jaar geleden klonk het nog alsof verbrandingsmotoren snel tot het verleden zouden behoren. Vandaag klinkt het bij Volkswagen opvallend anders. De Duitse autobouwer heeft bevestigd dat de Tiguan met verbrandingsmotor – zijn populairste SUV – tot minstens 2035 in productie blijft, en dat met twee grote facelifts onderweg.

De huidige generatie Tiguan op het MQB Evo-platform krijgt een eerste grondige update in 2028. Daarbij ligt de nadruk vooral op technologie: een vernieuwd infotainmentsysteem, verbeterde software en mogelijk opnieuw meer fysieke knoppen. Volkswagen moest de voorbije jaren immers toegeven dat de overstap naar uitsluitend touchbediening niet in de smaak viel.

Aan de buitenkant zal de facelift waarschijnlijk bescheiden blijven. Nieuwe LED-lichtsignaturen, licht aangepaste bumpers en nieuwe velgdesigns moeten de SUV visueel fris houden.



Twee grote updates betekent ook: verouderd model

Vier jaar later, in 2031, volgt nog een tweede grote update. Dat is uitzonderlijk, want de meeste modellen krijgen slechts één facelift tijdens hun levenscyclus. Volkswagen lijkt daarmee vooral tijd te willen kopen. Door het model tot diep in het volgende decennium relevant te houden, kan de constructeur de hoge kosten van een volledig nieuwe generatie vermijden. Onvermijdelijk vervolg: de Tiguan zal stokoud zijn.

De beslissing is opvallend omdat Volkswagen na Dieselgate, wat het zelf veroorzaakte, net een van de luidste stemmen was die de elektrische toekomst verkondigde. Het merk zette toen massaal in op zijn ID-gamma en presenteerde elektrische mobiliteit als de onvermijdelijke volgende stap voor de hele sector.



Revolutie zet niet door

Vandaag blijkt die revolutie minder snel te verlopen dan verwacht. De vraag naar elektrische auto’s groeit wel, maar niet snel genoeg om traditionele modellen meteen te vervangen. En ook: véél te traag om de elektrische ambities van Europa te realiseren. Die worden ook op politiek vlak bijgeschaafd. De Tiguan blijft daarom een belangrijke pijler voor Volkswagend.

Tegelijk blijft Volkswagen zijn elektrische strategie aanpassen. De gefacelifte ID.4 zou rond 2027 zelfs de naam ID. Tiguan kunnen krijgen. Daarmee probeert het merk één herkenbare modelnaam te gebruiken voor zowel elektrische als verbrandingsvarianten. En niet alleen de naam, maar ook de stijl van de elektrische modellen gaat op de schop. Kortom, ze kregen over de hele lijn een slecht rapport.