Autokeuring: recordaantal diesels krijgt rode kaart, maar veel mensen kennen deze oplossing niet

Door: BV

Door recente hervormingen van de autokeuring, daalt het totale aantal keuringen. Maar toch worden er een recordaantal auto’s afgekeurd. Vooral de strengere roetfiltertest is voorwerk van discussie. Maar vaak kan de afkeuring ongedaan worden. Intussen pleit CD&V voor een versoepeling van de regels.

Discussie over roetfiltertest laait opnieuw op

Het is een vreemde situatie. Door vaker een grotere interval tussen keuringen toe te kennen omwille van een goede staat van de auto, moeten automobilisten minder vaak naar de keuring. Anderzijds stijgt het aantal voertuigen dat volledig wordt afgekeurd. In 2025 kregen meer dan 60.000 auto’s een rode kaart. Dat aantal was nooit hoger. De roetfiltertest is een belangrijke boosdoener, en CD&V vraagt daarom een herziening. Nochtans is er voor veel afgekeurde auto’s een vluchtweg, richting Wallonië waar nog mildere normen gehanteerd worden.

Minder keuring, meer afkeuring

Tot enkele jaren geleden nam het aantal autokeuringen in Vlaanderen jaar na jaar toe. In 2020 waren er bijna 3,2 miljoen keuringen, tegen meer dan 3,6 miljoen in 2024. Dat is een stijging van bijna 13 procent. Maar in 2024 voerde Vlaanderen een belangrijke hervorming door. Auto’s moeten voortaan minder vaak naar de keuring. Sinds 1 juli 2024 geldt dat voertuigen tussen 4 en 6 jaar oud met minder dan 160.000 kilometer nog maar om de twee jaar moeten langskomen, in plaats van jaarlijks. Vanaf 1 juli 2025 werd die regel uitgebreid naar auto’s tussen 4 en 8 jaar oud. Daardoor daalde het aantal keuringen vorig jaar met ongeveer 285.000, een daling van 8 procent. In 2026 volgt nog een volgende stap: dan zouden ook auto’s tussen 4 en 10 jaar oud minder frequent naar de keuring moeten.

Ondanks die daling in het aantal keuringen werd in 2025 een ander record gevestigd. Nog nooit kregen zoveel voertuigen een rode kaart. Meer dan 60.000 auto’s werden afgekeurd met een verbod tot verkeer. Dat betekent: alleen nog naar huis of de garage rijden. Zo’n rode kaart wordt uitgereikt wanneer de keuring “gevaarlijke gebreken” vaststelt.

Volgens Vlaams Parlementslid Sofie Mertens (CD&V) speelt de roetfiltertest daarin een grote rol. Sinds enkele jaren controleert Vlaanderen streng op de werking van de dieselroetfilter. Bij de keuring wordt gemeten hoeveel fijnstof een dieselmotor uitstoot. Niet alleen worden oudere diesels er vaak op afgekeurd. Er is ook al gebleken dat zelfs grote kosten er niet altijd voor zorgen dat ze weer in regel gesteld kunnen worden. De nauwkeurige meting bestond niet toen ze nieuw waren.

Die test geldt in Vlaanderen voor voertuigen vanaf euronorm 5a. In Wallonië ligt de lat lager. Daar wordt dezelfde test pas verplicht vanaf euronorm 5b. Dat verschil lijkt klein, maar heeft in de praktijk een grote impact. Heel wat oudere dieselwagens die in Vlaanderen worden afgekeurd, zouden in Wallonië nog zonder problemen door de keuring raken.

Kan je met een afgekeurde auto naar een keuringsstation in Wallonië?

Veel automobilisten vragen zich af of met een auto die in Vlaanderen werd afgekeurd, niet in Wallonië naar de keuring kunnen. Kort antwoord: ja. Daar moet de eigenaar dan wel vragen om - en betalen voor - een volledige keuring. Een herkeuring waarbij alleen de herstelling van het defect wordt beoordeeld is alleen mogelijk bij hetzelfde keuringsstation. Hier is een tip: probeer een afspraak te maken voor de keuring in Wallonië. Zo kan je aantonen dat je onderweg bent naar een keuringstation. Het keuringscertificaat dat al dan niet achteraf door de Waalse autokeuring wordt afgeleverd, is achteraf gewoon in het hele land geldig.