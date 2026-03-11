Porsche zet stap terug naar verbrandingsmotor na winstval van 91%

Door: BV

De winst van Porsche is vorig jaar met maar liefst 91,4 procent gekelderd. Onder de streep hield de Duitse sportwagenbouwer nog amper 310 miljoen euro over, terwijl dat in 2024 nog bijna 3,6 miljard euro was. Ook de omzet kreeg een stevige tik en daalde met bijna tien procent tot 36,3 miljard euro. Het resultaat toont hoe zwaar de (foute) strategische keuzes van de voorbije jaren beginnen door te wegen.

Problemen op alle fronten

Porsche kreeg tegelijk met meerdere problemen af te rekenen. In China, jarenlang een goudmijn voor premiummerken, vertraagde de vraag naar luxewagens. In de Verenigde Staten drukken invoerheffingen op de marges. Maar misschien nog belangrijker: de elektrische modellen van Porsche blijken voorlopig minder populair dan gehoopt.

De voorbije jaren zette Porsche sterk in op elektrificatie, met plannen om een groot deel van het gamma snel elektrisch te maken. De redenering: als één merk die overgang kon maken zonder zijn klanten kwijt te spelen, dan was het wel Porsche. In de praktijk blijkt dat een flinke misrekening.

Klanten van sportwagens blijken minder snel klaar om afscheid te nemen van de verbrandingsmotor dan beleidsmakers en autobouwers enkele jaren geleden aannamen. Het gevolg: Porsche moet zijn strategie nog maar eens bijsturen. Onder voormalig topman Oliver Blume werd al beslist om opnieuw meer modellen met verbrandingsmotoren te ontwikkelen. De opvolger van de Boxster en Cayman krijgen zelfs in de instapversies terug verbrandingsmotoren onder de kap en de Panamera en Taycan zouden één gezamenlijke opvolger (met zowel brandstof als elektrische aandrijving) krijgen. Daarbij komt nog dat klanten van het merk veeleisend zijn - terwijl zo'n snelle koerswijzigingen meestal niet leiden tot kwalitatieve of fijn rijdende producten. Het zijn haastklussen.

Gigantische prijs te betalen

Zo’n koerswijziging komt ook met een stevig prijskaartje. Alleen al de aanpassing van de productstrategie kost volgens Porsche ongeveer 2,4 miljard euro. In totaal moest het merk vorig jaar voor 3,9 miljard euro aan uitzonderlijke kosten boeken, waardoor de operationele winst terugviel tot 413 miljoen euro.

Voor 2026 verwacht Porsche opnieuw stabielere resultaten, al waarschuwt de nieuwe CEO Michael Leiters dat "de marktomstandigheden uitdagend blijven". China blijft onzeker, terwijl geopolitieke spanningen en het Amerikaanse handelsbeleid extra risico’s vormen.

Het verhaal van Porsche staat overigens niet op zichzelf. Steeds meer autobouwers botsen op dezelfde realiteit: de elektrische transitie verloopt trager dan gedacht. En zelfs een merk met de reputatie en marges van Porsche blijkt niet immuun voor die harde marktlogica.