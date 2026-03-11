Renault Bridger mikt op succesformule van Suzuki Jimny

Door: BV

Renault werkt aan een nieuwe compacte SUV die verrassend veel karakter lijkt te hebben. De Bridger Concept geeft een voorsmaakje van een productieversie die in 2027 op de markt moet komen.

De Bridger mikt op groeimarkten zoals India, Afrika en het Midden-Oosten. Daar blijft de vraag naar compacte en betaalbare SUV’s groot, zeker in regio’s waar benzinemotoren en hybrides nog jaren een belangrijke rol spelen.

Compact maar stoer

De Bridger blijft met zijn lengte onder vier meter. Daarmee is hij kleiner dan de nieuwe Renault 4 en een stuk korter dan een Dacia Duster. Ondanks dat compacte formaat wil Renault toch een praktische auto neerzetten.

Volgens de eerste cijfers zou de achterbank tot 200 mm knieruimte bieden. Ook de kofferruimte is opvallend groot voor een auto van dit formaat: ongeveer 400 liter. Dat is zelfs meer dan bij een Volkswagen Golf.

Het design moet de Bridger vooral een stoer karakter geven. Renault kiest voor hoekige vormen, brede wielkasten en een rechtopstaande carrosserie. Op de achterklep zit zelfs een reservewiel, wat de kleine SUV meteen een avontuurlijke uitstraling geeft. De vergelijking met de Suzuki Jimny die inmiddels in Europa niet meer te krijgen is, is dan ook snel gemaakt.

Platform voor meerdere aandrijvingen

Onder de carrosserie gebruikt Renault het nieuwe RGMP Small-platform. Dat is een modulaire basis die verschillende aandrijflijnen kan ondersteunen. De productieversie kan daardoor verschijnen met klassieke benzinemotoren, hybride aandrijving of mogelijks zelfs een volledig elektrische variant, afhankelijk van de markt. In groeimarkten zullen vooral verbrandingsmotoren belangrijk blijven. Concrete motoren zijn nog niet bevestigd, maar Renault heeft al vergelijkbare aandrijflijnen in andere modellen. Denk bijvoorbeeld aan een 1.0 turbobenzine rond 100 pk, een krachtigere 1.3 turbomotor of een hybride aandrijving rond 160 pk.

Niet voor Europa… voorlopig

De Bridger wordt ontwikkeld en gebouwd in India. De lancering staat gepland voor 2027. Voor Europese klanten lijkt de kleine SUV voorlopig buiten bereik. Toch is een omweg niet onmogelijk. Als het concept succesvol blijkt, zou een aangepaste versie in theorie bijvoorbeeld ook bij Dacia kunnen opduiken. Dat is immers ook het traject dat de Dacia Spring volgde.