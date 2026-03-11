Wéér groter, maar niet duurder: Dacia Striker

Door: BV

Dacia is één van de steeds zeldzamer wordende succesverhalen in de autosector. Modellen zoals de Sandero en Duster scoren bijzonder goed bij particuliere kopers in Europa. Met de Bigster lanceerde het merk zichzelf voor het eerst echt in het C-segment en dat smaakt duidelijk naar meer. Er. komt immers een tweede model in deze klassqe: de Striker.

De nieuwkomer volgt een ander recept. Het is geen SUV, maar eerder een kruising tussen een crossover en een break. Hij doet misschien nog het meest denken aan de Citroën C5 Met een lengte van 4,62 meter wordt hij zelf nog langer dan de Bigster.

Herkenbare Dacia-stijl

Aan de voorkant sluit de Striker duidelijk aan bij de huidige designtaal van het merk. De hoekige lijnen die met de nieuwste Duster werden geïntroduceerd keren hier terug, met een strakke grille waarin het Dacia-logo centraal staat.

Opvallend zijn de koplampen met een LED-signatuur die niet alleen horizontaal loopt, maar ook een verticale lichtstrook bevat. Dat detail keert ook achteraan terug. De achterlichten worden bovendien visueel met elkaar verbonden via een zwart element waarin de merknaam staat uitgeschreven.

Bekende techniek

Technisch zal de Striker naar gebruik maken van het platform waarop ook modellen zoals de Sandero, Duster en Bigster staan - een vereenvoudigde variant van de architectuur die ook onder de Renault Clio en Renault Captur schuilgaat.

Wat motoren betreft ligt het voor de hand dat de Striker grotendeels dezelfde aandrijflijnen krijgt als de Bigster. Denk aan hybride systemen en waarschijnlijk ook een LPG-variant. Dacia heeft immers al langer succes met dergelijke betaalbare aandrijflijnen.

Minder dan 25.000 euro

De Striker wordt wellicht niet duurder dan de Bigster. In Frankrijk mikt Dacia op een startprijs van minder dan 25.000 euro en wellicht is dat ook voor ons land het streefdoel.