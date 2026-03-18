Nieuwe BMW i3 laat het verleden achter

Door: BV

BMW heeft de naam i3 weer van onder het stof gehaald. Alleen heeft die nu niets meer te maken met de eigenzinnige (al dan niet gedeeltelijk) elektrische stadsauto van tien jaar geleden. Geen koolstofvezel, smalle banden, eigenaardige kleine deurtjes of experimenteel karakter. De nieuwe i3 is een klassieke elektrische berline. Een model dat je moet zien naast een BMW 3-Reeks.

800V stilaan de norm voor nieuwe EV's

De i3 krijgt een nieuw 800V-platform voor snellere laadtijden en meer efficiëntie. Zo’n architectuur is stilaan de norm in het segment. Snellere laadtijden en meer af te leggen afstand zijn de beloftes die daarbij horen. Tot wel 900 kilometer op één lading. BMW zet ook, zoals de volledige auto-industrie, zwaar in op software. Op dat vlak kon het merk de voorbije jaren niet overtuigen.

Het einde van de lelijke BMW's?

Hoewel BMW altijd kritiek op z’n design weerlegde, breekt het radicaal met de stijltaal van vandaag. Die wordt veelal omschreven met woorden als klasseloos, lelijk, vergezocht… en erger… Een strak, meer minimalistisch design moet terug meer mensen aanspreken.

De i3 is alvast een grote auto geworden. Met een lengte van 4,76 meter is die nu langer dan een BMW 5-Reeks van de derde generatie. Of hoe de instap-premium sedan al lang geen instapformaat meer heeft. Hij is ei zo na 5 centimeter langer dan de gewone 3-reeks en ook 3,6 centimeter hoger. Er moet immers een batterij onder de vloer geparkeerd worden. Reken echter niet op meer hoofdruimte. Een standaard glazen dak - dat natuurlijk licht, warmte en geluid doorlaat - verklapt dat BMW zoals nog enkele recente elektrische sedans (zoals de Mercedes CLA), worstelt met de packaging. Een glasdak dat niet open kan wordt gekozen omdat het minder plaats inneemt dan een conventioneel geïsoleerd dak.

Net even anders: de schermen

In het interieur vinden we een groot centraal scherm (tot 17,9”) en een smalle schermband dnet onder de voorruit. Er is een optioneel 3D-head-up-display voor wie gadgets verkiest over functionaliteit. In het interieur worden traditionele bekledingsopties vervolledigd met stoffen die uit gerecycleerde PET-flessen bestaan. Die kunnen tegenwoordig heel aantrekkelijk gemaakt worden, maar omdat het feitelijk plastic zetels zijn, scoren ze zelden goed op vlak van thermisch comfort.

De techniek wordt geleend bij de reeds voorgestelde iX3. In dit geval wil dat zeggen dat een ‘i3 50 xDrive’ als eerste op de markt komt. De ‘xDrive’ verraadt dat die twee motoren heeft: één bij elke as. De eenheid wekt 475pk en 645Nm trekkracht op. De ’50’ heeft geen enkele betekenis. Tien minuten laden zal zo’n 400 kilometer rijbereik opleveren. BMW belooft dat er ook zinnige versies op de markt komen, met slechts één motor en een meer bescheiden vermogen. De prijs is nog onbekend.