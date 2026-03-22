Veel minder vaak naar autokeuring: dit verandert er allemaal vanaf 1 september

Door: BV

De autokeuring staat voor z’n grootste hervorming sinds ze eind de jaren zestig in het leven werd geroepen. Zoals verwacht zet de Vlaamse regering haar plannen door om het monopolie van de huidige keuringsbedrijven te breken. Maar er is meer: er komen minder keuringen en meer flexibiliteit. En de eerste grote veranderingen zullen er snel zijn: al op 1 september 2026 zal je de verschillen voelen.

Wat verandert er echt?

De Vlaamse overheid kreeg het in de gaten: de autokeuring werkt klantonvriendelijk, er zijn permanente beschuldigingen van willekeur en heel wat zaken leverden onnodig administratieve overlast op. België is immers strenger dan de Europese norm oplegt. Vandaag is de autokeuring voor veel bestuurders een verplicht nummer dat veel tijd kost.

De eerste belangrijke ingreep? Je zal minder vaak naar de keuring moeten. Personenwagens die ouder dan 10 jaar zijn of auto’s die meer dan 160.000 kilometer gereden hebben, moet slechts om de twee jaar meer naar de keuring. En tussen 2026 en 2028 zullen ook bestelwagens en lichte vrachtwagens evolueren naar een tweejaarlijkse keuring. Die moeten nu nog elk jaar.

Andere categorieën volgen hetzelfde pad: taxi’s en ambulances moeten nog maar één keer per jaar gekeurd worden in plaats van om de zes maanden, bussen gaan naar een jaarlijkse controle en landbouw- en kermisvoertuigen krijgen eveneens een langere termijn. Nog een opvallend detail: een trekhaak laten monteren vereist geen keuring meer.

Tweedehandskeuring verdwijnt (bijna volledig)

De tweedehandskeuring was de voorbije weken het voorwerp van verhitte discussies tussen Goca, de koepelfederatie van autokeuringsbedrijven en onder meer politiek en Traxio dat de garagebedrijven vertegenwoordigt. De inzet voor de autokeurders: het behoudt van de tweedehandskeuring. Maar het systeem wordt toch geschrapt. Enkel ingevoerde voertuigen zullen nog een tweedehandskeuring moeten ondergaan. Ook de fel bekritiseerde keuring voor motorfietsen verdwijnt.

De Vlaamse overheid drukt er wel op dat de bescherming van de koper via de CarPass wel blijft bestaan. Dat document gaat kilometerfraude tegen en blijft dus een cruciale rol spelen. Alleen de aflevermethode zal moeten veranderen - vandaag gebeurt dat op de tweedehandskeuring die straks niet langer in voege is. Een vrijwillige tweedehandskeuring kan nog steeds uitgevoerd worden en kan z’n nut bewijzen wanneer klanten twijfelen over de juiste toestand van de wagen.

Meer tijd om problemen op te lossen

De hersteltermijn bij ernstige gebreken wordt opgetrokken van 15 dagen naar twee maanden. Dat geeft eigenaars meer ademruimte om herstellingen correct te laten uitvoeren, zonder tijdsdruk of haastwerk. Dat sluit ook beter aan bij de hedendaagse werking van garages. Een snelle service krijgen is de jongste jaren steeds moeilijker geworden.

Daarnaast verdwijnen enkele administratieve verplichtingen. Zo moet je geen verzekeringsbewijs meer voorleggen bij de keuring, en wordt het tijdelijke keuringsbewijs van drie maanden afgeschaft bij kleine gebreken.

Zo streng is België écht

De hervormingen komen er niet toevallig. Jarenlang klonk er kritiek op een systeem dat door veel bestuurders als omslachtig en weinig gebruiksvriendelijk werd ervaren. De Vlaamse overheid erkent intussen dat de autokeuring in België op verschillende vlakken strenger en complexer was dan de Europese minimumnormen vereisen, met frequente controles en een aanzienlijke administratieve last tot gevolg. Met de geplande aanpassingen wordt dat systeem duidelijk versoepeld. Minder frequente keuringen, het schrappen van bepaalde verplichtingen en meer tijd om gebreken te herstellen moeten het geheel werkbaarder maken. Ook het (grotendeels) verdwijnen van de tweedehandskeuring en het terugdringen van administratieve formaliteiten passen binnen die hervorming. Al deze ingrepen maken duidelijk hoe uitzonderlijk streng het Belgische systeem in werkelijkheid is.

Het einde van het monopolie

Als het voorgaande gaat in vanaf 1 september 2026, maar het is slechts de eerste stap. In de toekomst zal niet langer verplicht zijn om bij één van de hedendaagse aangewezen keuringsbedrijven langs te gaan. De klassieke keuringscentra verliezen hun alleenrecht. Je zal in de toekomst ook bij een erkende garage je auto kunnen laten keuren. Het kader daarvoor moet nog uitgetekend worden, maar zou uiterlijk eind 2027 realiteit moeten zijn.