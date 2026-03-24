Volvo stopt verkoop van elektrische EX30 in VS

Bij Volvo in Gent zullen niet langer elektrische auto’s voor de Amerikaanse markt gebouwd worden. De compacte elektrische Volvo EX30 gaat er immers uit de verkoop. De vraag is er ingestort.

Amerikanen kunnen niet langer subsidies krijgen voor elektrische auto’s. Wie er een nieuwe elektrische auto koopt, kon er tot 7.500 dollar van terugkrijgen. Op occasies was dat tot 4.000 dollar. Nu de aankoop ervan niet langer door de gemeenschap wordt gesteund, is de vraag naar elektrische auto’s er in elkaar gestort.

EV blijft te duur voor Amerikaanse consument

Nu duidelijk is dat de elektrische auto voor z’n echte prijs onvoldoende klanten kan overtuigen, worden heel wat EV’s er uit de rekken gehaald. Dat is ook het geval voor de EX30. Wanneer de vraag terug zou aantrekken, kan de beslissing omgedraaid worden.

In Gent werden vorig jaar niet veel meer dan 20.000 EX30’s gebouwd, zo’n tien procent van het totale productievolume. Ongeveer één vierde daarvan was voor de VS bestemd. Er zijn geen onmiddellijke gevolgen voor de fabriek.