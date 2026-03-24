Honda schrapt drie elektrische modellen door wereldwijde daling vraag EV’s, boekt miljardenverlies

De lijst met automerken die gigantische verliezen moeten boeken omwille van de tegenvallende vraag naar elektrische auto’s wordt met de dag langer. Nadat eerder al Stellantis, en Volkswagen - waaronder kroonjuweel Porsche - tientallen miljarden moesten afboeken, is het nu de beurt aan Honda. Dat bedrijf schrapt tenminste drie elektrische auto’s die al grotendeels ontwikkeld waren.

14 miljard in het rood

De operatie kost het Japanse merk bijna 14 miljard euro. Het bedrijf wijst de vinger naar de wereldwijde dalende vraag naar elektrische auto’s. Belangrijk want het gaat hier dus niet louter om de Europese situatie - waar de groei trager loopt dan voorzien, maar om de wereldwijde toestand. In China en VS stort de vraag naar elektrische auto’s dit jaar in, na het stopzetten van belangrijke subsidieplannen.

De drie elektrische auto’s waren er twee onder merknaam Honda en één onder het in Europa niet gevoerde luxelabel Acura. Het ging om een gedurfd gelijnde vijfdeurs en een SUV. Bij Acura ging het om een crossover met coupé-allures waarvan niet alleen een concept car, maar zelfs al prototypes had laten zien. Die auto zou nog niet jaar in productie gaan. Alle drie de elektrische modellen zouden in de Amerikaanse staat Ohio gebouwd worden. Daar worden de investeringen stilgelegd.