2.200 elektrische Volkswagens teruggeroepen in België wegens brandgevaar: batterij opnieuw zwakke plek

Volkswagen moet wereldwijd bijna 100.000 elektrische auto’s terugroepen. In België gaat het om zo’n 2.200 exemplaren van onder meer de ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz en de Cupra Born.

De oorzaak ligt bij een mogelijk probleem met de batterijmodules. In bepaalde gevallen kan de hoogvoltaccu oververhit raken, met een kleiner rijbereik of in het slechtste geval brandgevaar tot gevolg. Volgens Volkswagen gaat het om een preventieve actie, zonder gekende incidenten. De oplossing is relatief eenvoudig: een software-update bij de dealer. Zo’n aanpassingen beperken vaak de capaciteit van de accu’s onder de prestaties bij de verkoop, maar daar moet de klant van een elektrische auto zich ogenschijnlijk maar mee verzoenen.

Zoveelste terugroepactie omwille van onveilige batterijen

Het is inmiddels al de zoveelste terugroepactie voor batterijen die kunnen verzeilen in wat een ‘thermal runaway’ wordt genoemd - een niet controleerbare verhitting van de batterij die in een moeilijk te blussen brandt uitmondt.

Onder meer Hyundai en Kia moesten al grootschalig ingrijpen bij onder meer de Koan Electric en de e-Niro. General Motors moest miljarden uitgeven aan probleemaccu’s bij de Chevrolet Bolt en ook merken als Mercedes, BMW en Stellantis (met Opel, Citroën, Peugeot…) kwamen recent met gelijkaardige campagnes. Zelfs plug-in hybrides zijn niet veilig. Zo houdt Ford klanten van z’n gedeeltelijk elektrische Kuga al meer dan een jaar aan het lijntje om toch maar geen nieuwe accu’s te moeten steken… Volkswagen is slechts de jongste toevoeging aan deze heel lange lijst.