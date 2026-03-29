Oudere auto's en fraude tot 370.000 km: dit was de tweedehandsmarkt in 2025

De Belgische tweedehandsmarkt blijft draaien, maar de cijfers van Car-Pass tonen een duidelijke evolutie: wie vandaag een occasie koopt, krijgt een oudere auto met meer kilometers. In ruil krijgt de consument wel meer transparantie. Car-Pass verwerkte in 2025 net geen 23 miljoen gegevens. Ruim 20 procent daarvan komt al van geconnecteerde auto’s die spontaan hun gegevens naar de vzw versturen zonder dat hun eigenaren daar iets aan kunnen doen.

Occasies worden steeds ouder

In 2025 werden er 855.169 Car-Pass documenten afgeleverd, een sterk resultaat dat de sterk presterende tweedehandsmarkt spiegelt. De belangrijkste conclusie: een gemiddelde occasie is vandaag 9,8 jaar oud en heeft en heeft 107.127 kilometer op de teller. Twintig jaar geleden lag die gemiddelde leeftijd nog op 7,9 jaar. Volgens Car-Pass is de verklaring is eenvoudig: auto’s gaan langer mee, maar ook: nieuwe wagens zijn fors duurder geworden. Het gevolg is dat kopers langer in het tweedehandssegment blijven hangen, vaak met oudere modellen als gevolg. Lees ook: milieu- en veiligheidsnormen die auto’s duur maken, zorgen er ook voor dat mensen vaker met een oude auto rijden.

Meer transparantie, meer vertrouwen

Car-Pass begint intussen goed ingeburgerd te zijn. 65% van de kopers raadpleegt het document vóór aankoop, en maar liefst 88% van de toekomstige kopers zegt dat ook te willen doen. Het document omvat niet alleen de evolutie van de kilometerstand, maar ook de onderhoudshistoriek, openstaande terugroepacties en - bij elektrische auto’s - steeds vaker de batterijstatus. Opvallend: 13,2% van de Car-Pass documenten vermeldt nog openstaande terugroepacties. Die wil je als koper toch liever niet zien.

Nauwelijks kilometerfraude in Belgie

Tellerfraude blijft in België relatief zeldzaam, met 1.466 vastgestelde gevallen in 2025. In die zeldzame fraudegevallen wordt de kilometerteller gemiddeld bijna 80.000 kilometer teruggedraaid. Het meest extreme geval? Een Mercedes E200 CDI uit 2010 waarbij maar liefst 370.000 kilometer verdween.





Elektrisch tweedehands blijft moeilijk verhaal

Elektrische wagens duiken steeds vaker op in het tweedehandsaanbod, maar overtuigen nog niet massaal. Slechts 14% van de kopers overweegt er zeker één, terwijl een grote groep nog twijfelt of afhaakt.