Nieuwe Cupra Raval mikt op rijplezier en bereik, prijs stelt teleur

Door: BV

Cupra, het sportieve merk van de Volkswagen-groep, heeft z’n compacte betaalbare EV klaar. 4,05 meter lang, 1,78 meter breed en met een wielbasis van 2,6 meter. Daarmee zit hij in een segment dat zowel voor de stadsbiotoop kan dienen als ambities als gezinswagen kan koesteren. Dat zie je ook aan het koffervolume, dat bedraagt 441 liter, wat sterk is voor een auto van dit formaat.

De Raval staat op een gekrompen versie van het MEB+-platform, dat eigenlijk de basis vormt voor zowat elke elektrische auto van de Volkswagen-groep. Deze specifieke versie wordt ook gebruikt voor de Volkswagen ID.Polo (voorheen aangekondigd als ID.2). Het heeft voorwielaandrijving en een batterij in de vloer. Auto’s binnen het grote VW-groep moeten zich onderscheiden met afstelling, design en positionering. Lees: marketing.

Gamma en rijbereik

Het gamma wordt breed. Instappen kan met de Raval Light (116 pk) en Raval (135 pk), beide met een 37 kWh-batterij en een rijbereik van ongeveer 300 kilometer. Daarboven zitten de Endurance (211 pk) en de VZ (226 pk), die een grotere 52 kWh-batterij krijgen en tot 450 kilometer rijbereik halen. Snelladen gaat tot maximaal 105 kW, goed voor een laadtijd in ideale omstandigheden van ongeveer 24 minuten van 10 naar 80 procent bij de grotere batterij. Cijfers die correct zijn voor het segment maar geen nieuwe ijkpunten uitzetten.

De Raval belooft een sportiever onderstel, een lagere rijhoogte en in de VZ-versie een agressievere stuurprogrammering en adaptieve dempers. Cupra belooft daarmee meer sensatie.

Eigen design

Het design is zonder twijfel het meest onderscheidende element. De scherpe lijnen, uitgesproken lichtsignatuur en compacte proporties geven de Raval een eigen gezicht in dit segment. Binnenin kiest Cupra voor een digitale cockpit met een 10,25-inch instrumentarium en een 12,9-inch infotainmentscherm. Dat wordt aangevuld met uitgebreide sfeerverlichtin maar weinig functionele meerwaarde bieden.

Hoe zit het met de prijs?

De Volkswagen-groep belooft intussen al jaren betaalbare elektrische auto’s. Maar die hoge woorden in de praktijk brengen blijkt uitdagender. En ook de prijs van de eerste uitvoeringen van de Raval brengt vooral ontnuchtering. Ze zullen starten rond 39.000 euro. Later komen er instapversie die ‘onder de 28.000 euro’ zullen kosten. Daarmee is alvast duidelijk dat de Raval géén prijskraker wordt.