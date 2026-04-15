Volkswagen corrigeert opnieuw: ID.3 krijgt tweede facelift

Door: BV

Het verhaal van de elektrische strategie van Volkswagen blijft opvallend grillig. Wat begon als een ambitieuze doorbraak met de ID.-familie, evolueert steeds meer naar een reeks koerscorrecties. De nieuwste stap daarin heet Volkswagen ID.3 Neo, en wordt door het merk gepresenteerd als een compleet nieuwe fase. In werkelijkheid gaat het vooral om een tweede grondige facelift van dezelfde ID.3.

Dat Volkswagen nu opnieuw zo diep ingrijpt, zegt veel. De originele ID.3 kreeg bij zijn lancering stevige kritiek op afwerking, software en gebruiksgemak. Een eerste facelift moest dat rechttrekken, maar blijkbaar was dat niet voldoende. Met de Neo-versie probeert het merk opnieuw het vertrouwen van de klant te winnen.

Nieuw gezicht, oude basis

Aan de buitenkant oogt de ID.3 Neo frisser, met een hertekende neus en een duidelijkere lichtsignatuur. Volkswagen spreekt van een “Pure Positive”-design, maar de basisvorm blijft ongewijzigd. Ook de proporties en het silhouet zijn identiek aan de vorige versies. Het gaat dus vooral om cosmetische ingrepen, hoe grondig ze ook worden voorgesteld.

Binnenin zijn de veranderingen ingrijpender. Het dashboard en de bediening werden volledig hertekend, met als doel eindelijk dat typische Volkswagen-gevoel terug te brengen. Betere materialen, fysieke knoppen en een logischer infotainment moeten komaf maken met de kritiek op de eerste versies. Dat dit nu pas gebeurt, onderstreept hoe problematisch de start van de ID.3 eigenlijk was.

Technische upgrade als noodzakelijke stap

Onderhuids schakelt Volkswagen over op een vernieuwd MEB+-platform met efficiëntere aandrijving. De nieuwe APP350-motor moet het verbruik drukken en het rijbereik verhogen tot maximaal 630 kilometer. Dat is competitief, maar opnieuw geen revolutie.

Nieuwe functies zoals One Pedal Driving en verbeterde rijhulpsystemen moeten de ID.3 Neo moderner doen aanvoelen. Opvallend is de introductie van systemen zoals automatisch stoppen voor verkeerslichten, een teken dat software en assistentie serieuzer worden genomen. Of ze in praktijk ook betrouwbaar zullen zijn, moet blijken.

Te laat of net op tijd?

De vraag blijft of deze tweede facelift voldoende is om de ID.3 opnieuw relevant te maken. Met zo’n 78.000 verkochte exemplaren in Europa in 2025 doet het model het degelijk, maar het momentum is duidelijk minder uitgesproken dan bij de lancering. Dat Volkswagen nu spreekt over een “nieuwe naam” en een “nieuwe fase”, lijkt vooral een poging om afstand te nemen van de moeizame beginjaren. Maar wie goed kijkt, ziet vooral een merk dat zijn strategie al voor de tweede keer moet hertekenen.

De ID.3 Neo toont dat Volkswagen blijft zoeken naar de juiste formule voor zijn elektrische toekomst. De verbeteringen zijn reëel en welkom, maar het feit dat ze nu pas komen, maakt het verhaal tegelijk pijnlijk.