Nieuwe elektrische Mercedes C-Klasse wil imponeren

Door: BV

De strijd in het premiumsegment voor elektrische sedans is net weer wat intenser geworden. Met een volledig nieuwe, elektrische C-Klasse zet Mercedes-Benz zwaar in op technologie, design en prestaties.

Twee C-Klasses naast elkaar

De C-Klasse is al decennialang een pijler binnen het gamma van Mercedes-Benz. Wat ooit begon als instapmodel, groeide uit tot een absolute bestseller. Maar deze nieuwe generatie gooit het over een compleet andere boeg: volledig elektrisch én opvallend futuristisch. Het model verschijnt uitsluitend als EV, terwijl de klassieke versie met verbrandingsmotor voorlopig gewoon in het gamma blijft. Twee C-Klasses naast elkaar dus.

Veel groter

De elektrische C is zo maar eventjes 13cm langer dan de versie met verbrandingsmotor. Hij is daardoor zelfs groter dan oude E-Klasses, wat aantoont hoe snel auto’s blijven groeien. Toch vertaalt die toename zich niet automatisch in extra comfort. Door de batterij in de vloer en de focus op een lage, gestroomlijnde daklijn zitten passagiers achterin met opgetrokken knieën en beperkte voetruimte. Ook de aanwezigheid van een kleine middentunnel is opmerkelijk, aangezien die technisch niet noodzakelijk is bij een elektrische aandrijving. De kofferruimte groeit wel mee en biedt minstens 570 liter inhoud, maar de laadopening is relatief klein.

Scherm van een meter breed

Binnenin trekt vooral het enorme scherm alle aandacht naar zich toe. Met een breedte van bijna één meter domineert het de volledige boordplank. De rekenkracht achter het systeem is zo groot dat Mercedes zelfs waterkoeling voorziet om alles stabiel te laten draaien. Het is een technologisch statement.

Onderhuids mikt Mercedes op cijfers die vooral emotie moeten losweken. De krachtigste versie levert 490 pk en 800 Nm koppel, goed voor prestaties die eerder in het domein van sportwagens thuishoren. De sprint naar 100 km/u gebeurt in iets meer dan vier seconden. In de praktijk zal niemand dat potentieel volledig benutten, maar het draagt bij aan het imago dat deze auto wil uitstralen. Het moet de meest sportieve C ooit zijn.

Snelladen en rijbereik

De elektrische C-Klasse maakt gebruik van 800 volt-technologie, wat zorgt voor korte laadstops en een gebruikservaring die steeds dichter bij die van klassieke brandstofwagens komt. In ideale omstandigheden kan er in tien minuten energie worden bijgeladen voor een rijbereik tot ongeveer 330 kilometer. De batterijcapaciteit bedraagt 94 kWh, goed voor een officieel rijbereik tot 715 kilometer. Later volgt nog een versie die nog verder moet raken.