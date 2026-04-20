De nieuwe Hyundai Ioniq 3: slim verpakt en verrassend ruim… maar mist één cruciale doorbraak

Door: BV

2026 lijkt het jaar te worden van de rationele, praktische elektrische gezinswagen. Normale afmetingen, niet idioot krachtig en met een grote praktische inzetbaarheid. Kia, Audi, Volkswagen, Cupra, MG… ze zijn er straks allemaal met een aanbod in dit segment. Hyundai doet mee met deze Ioniq 3. Een auto die opvalt door z’n uiterlijk, maar vooral moet overtuigen met praktische kenmerken.

De lijnen van de Ioniq 3 zijn scherp en de details houden het midden tussen retro en technologie, zoals de pixelvormige lichtelementen die her en der over het koetswerk verspreid zitten. Vooral z’n daklijn is opvallend, omdat die in de eerste plaats ten dienste staat van de stroomlijn. Die moet het verbruik verlagen en het rijbereik doen toenemen. Hij komt op een Cx-waarde van 0,236. De vormgeving heeft trouwens nog een voordeel: er is meer hoofdruimte achteraan.



Bruikbare compacte elektrische gezinsauto

De Ioniq 3 richt zich op de kern van de markt. Dat wordt duidelijk uit de afmetingen van iets meer dan 4 meter. Daarmee werpt het model zich op als een alternatief voor een compacte gezinsauto. Met een totale bagageruimte van 441 liter, met inbegrip van een grote opbergbox onder de koffervloer, lijkt hij daar in elk geval de plaats voor te bieden. En het interieur sluit daarbij aan, met een functionele boordplank en - vooral - een achterbank met voldoende ruimte voor hoofd, knieën én voeten (zeldzaam bij een EV) voor zelfs volwassen passagiers.

Onderhuids maakt de Ioniq 3 gebruik van het E-GMP-platform met een 400 volt-architectuur. Hyundai voorziet twee batterijopties. De Standard Range mikt op meer dan 344 kilometer WLTP-bereik, terwijl de Long Range richting 496 kilometer gaat. Daarmee kiest Hyundai bewust voor een toegankelijke technische basis die inzet op efficiëntie en gebruiksgemak. De prestaties zijn zonder meer voldoende voor dagelijks gebruik, met tot 147 pk en 250 Nm. De topsnelheid bedraagt 170 km/u, en een acceleratie naar 100 km/u neemt niet meer dan 10 tellen in beslag.

En de prijs?

Dan rest er alleen nog de prijs, die wel eens een domper op de feestvreugde zou kunnen zijn. Auto’s in deze klasse bleven lang hangen rond 25.000 euro - het streefdoel dat ook voor EV’s werd uitgezet. Maar de Ioniq 3 zal dat bij z’n marktintroductie na de zomer niet halen. Die doorbraak krijgt deze Hyundai evenmin voor mekaar. De goedkoopste versie - met kleine accu - zal wel onder de 30.000 euro duiken.