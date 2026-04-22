Nissan in Europa op een kantelpunt: Chinese pick-up moet Navara doen vergeten

Door: BV

Nissan heeft in Europa al betere tijden gekend. De verankering van het merk is weg. Iconische modellen verdwenen en het bedrijf zit al lang in slechte papieren. Bovendien lijkt de elektrificatiestrategie versnipperd. Nu wil het zijn uitgedunde gamma in Europa weer aanvullen met een opvolger voor de Navara. Die succesvolle pickup verdween enkele jaren geleden uit het aanbod. Maar het wordt geen Japanse auto.

De mogelijk opvolger van de Navara komt immers uit China. De Nissan Frontier Pro is in essentie een herwerkte versie van de Dongfeng Z9. Geen volledig nieuw Nissan-product dus, maar een strategische badge-engineering oefening. Eind 2025 werd die in China gelanceerd. Momenteel wordt een Europese lancering onderzocht - woorden die uit de mond van Nissan topman Jordi Vila komen.

402 pk en stekkertechnologie

Onder de motorkap zit een plug-in hybride aandrijflijn die inspeelt op de strengere Europese normen. Een 1,5-liter turbobenzinemotor werkt samen met een elektromotor die in de transmissie geïntegreerd is. Samen leveren ze 402 pk en 800 Nm koppel, cijfers die eerder thuishoren in een performance-SUV dan in een pick-up. De Frontier Pro beschikt over vierwielaandrijving, een elektromechanisch sperdifferentieel en een volledig elektrische rijmodus met een bereik tot 135 kilometer.

Maar de lancering is nog geen zekerheid. Europese regelgeving, crashnormen en uitstooteisen vereisen aanpassingen. Dat ontwikkelingswerk zou gebeuren in het technische centrum van Nissan in het Verenigd Koninkrijk.