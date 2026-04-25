BMW met scherm in motorkap bewijst: het is nog niet gedaan met idiote innovaties

Door: BV

Nu auto’s steeds meer hetzelfde aanvoelen - rijdende wasmachines, zeg maar - zou je verwachten dat automerken naarstig op zoek zijn naar karakter. Maar niets is minder waar. De race om de meest nutteloze snufjes is nog niet gereden. BMW heeft er zelf ook weer één bedacht: een motorkap die scherm wordt.

Persoonlijke expressie?

In de iX3 Flow Edition integreert BMW E Ink-technologie - bekend van e-reader. Op de motorkap kunnen die acht verschillende animaties tonen. Van lichtgevende skylines tot bewegende patronen. Persoonlijke expressie heet het, maar het dient natuurlijk alleen maar om de aandacht te trekken.

Het is niet de eerste keer dat BMW met dit idee experimenteert. Er was eerder al een iX Flow die van kleur kon veranderen en ook interactieve interieurs zijn belangrijker. De meerwaarde blijft onduidelijk en een bewegend display op de motorkap roept vragen op rond afleiding, regelgeving en herstellingskosten.

Volgend jaar te koop

Net als een eerder demonstratiemodel uit 2022 is dit alleen nog maar een technische studie. Maar BMW zet duidelijk door. Het maakt zich sterk dat het de technologie volgend jaar, in 2027, zou kunnen aanbieden. En zo worden auto’s steeds meer een karikatuur.