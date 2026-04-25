Porsche combineert 1.139 pk met trekhaak in nieuwe Cayenne Coupé EV

Porsche zet door met z’n dramatische elektrificatiestrategie. Van de elektrische Porsche Cayenne, die al een strategische misser bleek, is er nu ook een Coupé-variant.

De Cayenne Coupe Electric deelt zijn basis met de eerder gelanceerde Cayenne EV, maar onderscheidt zich door zijn aflopende daklijn en sportievere proporties. Die vormgeving kost wat praktische ruimte achterin, maar speelt duidelijk in op kopers die stijl boven functionaliteit verkiezen. En dat zijn er meer dan je denkt - op sommige markten kiest bijna de helft van de klanten voor de Coupé.

Onderhuids draait alles rond een 800-voltarchitectuur en een batterij van 113 kWh. Daarmee kan de SUV laden aan vermogens tot 400 kW, goed voor een laadbeurt van 10 tot 80 procent in minder dan 16 minuten - opgelet, in ideale omstandigheden.

Snel, sneller, snelst

Elektrische auto’s zijn snel, en dat is ook waar Porsche zich wil onderscheiden. De instapversie levert al 435 pk, maar het wordt helemaal gek bij de Turbo. Die schopt het tot 1.139 pk en sprint in 2,4 seconden naar 100 km/u. Dat plaatst hem op hetzelfde niveau als de Porsche 911 Turbo S, wat de grenzen tussen SUV en sportwagen verder doet vervagen. Tegelijk pakt hij uit met een trekvermogen tot 3,5 ton. Een boot of paardentrailer meenemen blijft dus perfect mogelijk, al is niet duidelijk hoe ver je ermee zal komen.

Het rijgedrag moet dat vermogen ook aankunnen. Daarom voorziet Porsche standaard adaptieve luchtvering, terwijl opties zoals achterassturing, torque vectoring en het Active Ride-systeem de rijeigenschappen verder verfijnen. Wie het avontuurlijker wil aanpakken, kan zelfs een offroadpakket aanvinken, al blijft dat eerder symbolisch in dit segment.

Hoogwaardige afwerking anno 2026

Binnenin zet Porsche in op luxe en technologie, met een panoramisch dak, digitale displays en een hoogwaardige afwerking, al halen Porsches al lang niet meer het niveau van enkele jaren geleden.