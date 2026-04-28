Audi scherpt Q4 e-tron aan in strijd met BMW en Mercedes

Audi geeft de Q4 e-tron en z’n dynamischere broertje Q4 e-tron Sportback een update op een moment dat de concurrentie niet stilzit. De elektrische SUV krijgt meer bereik, snellere laadtijden en een moderner interieur.

Audi reageert op toenemende druk

De Audi Q4 e-tron is al enkele jaren een vaste waarde binnen het elektrische gamma van Audi, maar de markt waarin hij opereert is intussen grondig veranderd. Nieuwe spelers en vernieuwde modellen zetten de lat hoger, met onder meer de Mercedes-Benz GLC en de radicaal gewijzigde nieuwe BMW iX3. Audi kiest daarom voor een belangrijke update.

Visueel blijft alles herkenbaar, maar subtiele ingrepen moeten de Q4 e-tron moderner doen ogen. De Singleframe grille is voortaan in koetswerkkleur uitgevoerd en de lichtsignaturen zijn aanpasbaar. Audi hecht veel belang aan dat soort van snufjes. Vooral de digitale OLED-achterlichten willen een blikvanger zijn.

Interieur zet stap vooruit, vooral digitaal

De grootste veranderingen zitten binnenin. Audi introduceert een nieuw digitaal platform met een 11,9-inch instrumentencluster en een centraal 12,8-inch touchscreen voor het infotainmentsysteem. Optioneel komt daar een passagiersdisplay bij, wat de Q4 e-tron dichter bij grotere en duurdere modellen brengt.

De nadruk ligt duidelijk op gebruiksgemak en software. Het infotainmentsysteem draait op Android Automotive en integreert een spraakassistent met ChatGPT-functionaliteit. Daarmee wil Audi de bediening intuïtiever maken.

Ook de materiaalkeuze en afwerking krijgen aandacht. De vernieuwde middenconsole, extra laadmogelijkheden voor smartphones en een doorlopende softwrap (een strook zacht materiaal) over het dashboard moeten het interieur een meer premium uitstraling geven. Het zijn ingrepen die nodig zijn, want op dit vlak begon de Q4 e-tron terrein te verliezen tegenover nieuwere concurrenten.

Efficiëntie en laden krijgen prioriteit

Onderhuids ligt de focus op efficiëntie. Audi past de elektromotor en vermogenselektronica aan, met als resultaat een lager verbruik en meer rijbereik. De Q4 Sportback e-tron haalt volgens de cijfers tot 595 kilometer, wat hem opnieuw competitiever maakt.

Ook het laden gaat sneller. Het maximale DC-laadvermogen stijgt tot 185 kW, goed voor een laadbeurt van 10 naar 80 procent in ongeveer 28 minuten. In ideale omstandigheden komt daar in tien minuten tot 185 kilometer rijbereik bij. De toevoeging van batterijvoorverwarming, zowel automatisch als manueel, moet die prestaties ook in minder gunstige omstandigheden verbeteren. Nieuw is ook bidirectioneel laden. De Q4 e-tron kan via Vehicle-to-Load externe toestellen van stroom voorzien, met een vermogen tot 3,6 kW. Die functie duikt steeds vaker op in het segment, maar het praktische nut is beperkt.

Meer aandacht voor praktisch gebruik

Audi versterkt ook de praktische kant van de Q4 e-tron. Het sleepvermogen stijgt tot 1.800 kilogram voor de krachtigere quattro-versies en de kofferruimte blijft met 515 liter ruim genoeg voor dagelijks gebruik. Met neergeklapte achterbank groeit die tot 1.487 liter.