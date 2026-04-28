Geen nostalgie: Nieuwe Land Rover Freelander wordt grote SUV uit China

Door: BV

De Freelander is terug, maar niet zoals je hem kende. Wat ooit een compacte instap-Land Rover was, keert terug als een grote, geëlektrificeerde SUV met Chinese roots. De Freelander 8 toont meteen waar het nieuwe merk naartoe wil: hoger mikken, technologisch uitpakken en vooral niet achterom kijken.

De herlancering van Freelander door Jaguar Land Rover en de Chinese autogigant Chery voelt allesbehalve nostalgisch aan. De Freelander 8 is geen retroproduct, maar een volledig nieuw model dat mikt op een ander segment. Hij is groter dan een Defender 110 en positioneert zich daarmee meteen als een volwaardige speler in het hogere SUV-segment. Dat is een opvallende keuze, want de naam Freelander stond vroeger net voor toegankelijkheid.

Onderhuids draait alles rond het nieuwe iMAX-platform, dat meerdere aandrijflijnen ondersteunt. Volledig elektrisch, plug-in hybride en extended range EV: het kan allemaal. Daarmee volgt het merk de Chinese logica van maximale flexibiliteit.

Herkenbaar als Land Rover, maar...

Het design blijft grotendeels trouw aan het eerder getoonde concept. Vooraan zien we een gesloten neus met strakke, vierkante lichtsignatuur en geen klassieke grille. Dat oogt modern, maar mist ook wat karakter. De aanwezigheid van LiDAR verraadt dat er stevig wordt ingezet op rijhulpsystemen, al blijft het afwachten hoe dat zich in de praktijk vertaalt.

In profiel oogt de Freelander 8 robuust, met brede wielkasten en een vrij klassieke SUV-houding. De schuine D-stijl is een subtiele knipoog naar het verleden, maar verder is de link met de oorspronkelijke Freelander vooral marketing. Achteraan blijft het geheel eerder braaf, met kleine lichtunits en weinig uitgesproken designkeuzes.

Binnenin houdt het merk voorlopig de kaarten tegen de borst, maar het belooft wel een gigantisch scherm over de volledige breedte en zogenaamde zero-gravity seats. Dat klinkt indrukwekkend, maar het zijn ondertussen typische buzzwoorden geworden in het Chinese premiumsegment. Wordt vervolgd...

800V elektrische architectuur

Technisch maakt de Freelander 8 wel indruk op papier. Een 800 volt-architectuur en laadsnelheden tot 350 kW plaatsen hem meteen bij de referenties in het segment.

Niet voor Amerika

Land Rover hoopt met deze auto beter door te breken in China, maar een Europese carrière staat ook op de agenda. Eén grote afwezige in de lijst met ambities: Amerika. Daar blijft de deur voor Chinese auto's dicht...