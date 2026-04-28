Lego bouwt de beste Ford Mustang van het moment

Door: BV

Het is geen grap, de nieuwste Lego-set van de Ford Mustang GT is beter dan het origineel. Want je kan hem helemaal aan je smaak aanpassen zonder opties te moeten aankruisen of duizenden euro’s extra te betalen.

De zogenaamde “Custom Garage” Mustang GT is een Technic-set van 973 steentjes en mikt op meer dan alleen bouwen. Het idee is simpel: één basisauto, maar met twee totaal verschillende looks. In standaardvorm krijg je een opvallend gekleurde Mustang met blauwe en roze accenten, inclusief werkende stuurfunctie via een draaiknop op het dak en een openklappende motorkap met bewegende V8.

Interessanter wordt het wanneer je de doos verder uitpluist. Lego levert namelijk een reeks extra onderdelen mee waarmee je de Mustang kan ombouwen tot een soort circuitversie. Denk aan een agressieve splitter, grotere achtervleugel, aangepaste skirts en zelfs deuren met graffiti-achtige graphics. Mixen mag ook, waardoor geen twee exemplaren hetzelfde moeten zijn. Vanaf 1 augustus ligt de set in de winkel.