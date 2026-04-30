Je auto wordt controleur: Europa verplicht meekijkcamera vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2026 worden nieuwe auto’s opnieuw een stuk bemoeizuchtiger. Twee systemen worden verplicht: een noodremsignaal en een camera die de bestuurder in de gaten houdt. Voor de veiligheid, uiteraard.

Kleine ingreep, grote impact

Hoewel er algemene consensus is dat de huidige rijhulpsystemen gebrekkig werken en soms zelfs gevaarlijke situaties opleveren, blijft Europa maar nieuwe verplichtingen opleggen. Vanaf 1 juli 2026 krijgen alle nieuw verkochte auto’s er nog twee nieuwe systemen bij. Het eerste is een noodremsignaal. En het tweede is een camera die de bestuurder in de gaten houdt. Dat heet Advanced Driver Distraction Warning of ADDW.

Het verplichte noodremsignaal is niet zo controversieel. Dat bestaat erin dat de remlichten snel beginnen te knipperen wanneer een bestuurder abnormaal krachtig remt. Knipperende remlichten vallen meer op dan wanneer ze gewoon branden. Dat moet ervoor zorgen dat achteropkomende bestuurders het gevaar sneller opmerken, eerder reageren en zo ongelukken vermijden. Bijna alle auto’s die vandaag op de markt zijn, beschikken al over een soortgelijke functie. Wanneer de bestuurder de rem loslaat of opnieuw gas geeft, stopt het knipperen. Een praktisch verschil voor de bestuurder is niet.

Big Brother: camera kijkt naar bestuurder en levert misschien wel oogschade op

Veel controversiëler is de camera die straks naar de bestuurder kijkt. Die analyseert de oogbewegingen en de positie van het hoofd van de bestuurder Als je blikt te lang afwijkt van de weg, olgt een waarschuwing. Dat kan al gebeuren wanneer de bestuurder naar informatie op het centrale scherm van de auto of in de achteruitkijkspiegels kijkt. Kan het systeem de ogen van de bestuurder niet vinden, achter een donkere zonnebril bijvoorbeeld, dan volgt een foutmelding. Om ook in het donker te werken, zijn de meeste auto’s voorzien van infraroodlicht dat in het gezicht van de bestuurder schijnt. En daar begint het al echt te wringen, want er zijn nogal wat bronnen die aangeven dat een lange blootstelling aan infraroodlicht schadelijk kan zijn, met name voor de ogen. Ook de het Belgische ministerie voor Volksgezondheid waarschuwt daarvoor. ““Een te veel aan infraroodlicht kan schade veroorzaken aan de ogen, met onder andere hoornvliesontsteking en cataract als gevolg.”

Elke keer opnieuw uitschakelen als je het niet wil

Voorlopig is het systeem uitschakelbaar, maar je moet dat na het starten wel telkens opnieuw doen. In een later stadium wil de EU het systeem niet uitschakelbaar maken. De camera, die ergens in het dashboard of de A-stijl (naast de voorruit) verwerkt zit, afplakken kan je natuurlijk wel doen.

Met het nieuwe systeem zet Europa opnieuw een stap naar de totale controle van de verkeerssituatie. De vraag blijft of de bestuurder dat ook als een voordeel zullen ervaren. De kostprijs van de extra verplichte onderdelen blijft beperkt tot enkele tientallen euro’s per auto, maar de nieuwe verplichting drijft de ontwikkelingskosten wel (weer) verder op.