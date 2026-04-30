ID.Polo: eindelijk elektrische VW onder 25.000 euro, maar dat zie je ook

Volkswagen beloofde in 2020 al een betaalbare elektrische versie van de z’n elektrische ID.3. ‘Minder dan 30.000 euro’ werd er toen beloofd. Hij kwam nooit. Nu is er wél een betaalbare elektrische Volkswagen. Maar die is kleiner en rijdt minder ver.

De nieuwe VW ID.Polo

De ID.2 - die na drastische koerswijzigingen nu ID.Polo heet - is vanaf nu te bestellen. De instapversie zal net geen 25.000 euro kosten. De auto krijgt een interieur met meer echte knoppen, wat verbeterde materialen en heeft een koetswerk dat hem duidelijk in lijn brengt met de Volkswagen Polo. Voor al het bovenstaande ging Volkswagen door het stof in een zelden geziene combinatie van foute strategische beslissingen. Maar door het ‘nein’ van de klant, is er nu een auto die verteerbaar moet zijn.

Ruim interieur, weinig overtuigende prestaties

De ID. Polo is gebouwd op het nieuwe MEB+-platform en schakelt over naar voorwielaandrijving. Dat moet kosten besparen en ruimte winnen, wat zich vertaalt in een koffervolume van 435 liter en een wielbasis van 2,6 meter. De buitenafmetingen blijven compact met een lengte van net iets meer dan vier meter.

Onder de vloer liggen twee batterijopties. De instapversie krijgt een 37 kWh batterij, goed voor een voorlopig WLTP-rijbereik tot 329 kilometer. Wie meer wil, kan kiezen voor een 52 kWh batterij die tot 452 kilometer haalt. Snelladen kan tot 90 kW bij de kleine batterij en tot 105 kW bij de grotere versie. Cijfers die er in elk geval geen hoogvlieger van maken.

Het motorengamma start bij 116 pk en loopt op tot 211 pk. Later volgt nog een GTI-versie met 226 pk. Alle varianten halen een topsnelheid van 160 km/u - die beperken is ook een besparingsmaatregel.

Zoals gezegd, binnenin mikt Volkswagen op herkenbaarheid met fysieke knoppen, een 10-inch digitaal instrumentarium en een centraal scherm van 13 inch. Extra functies zoals one-pedal driving, vehicle-to-load en uitgebreide rijhulpsystemen moeten het geheel modern houden.

Minder dan 25.000 euro voor uitgeklede versie met klein rijbereik en beperkte snellaadmogelijkheden

De ID.Polo wordt later dit jaar leverbaar. In Duitsland bedraagt de vanafprijs 24.995 euro voor de basisversie met 37 kWh batterij en het kleinste rijbereik. In België zal die prijs naar verwachting ook gehanteerd worden. Versies met betere uitrusting en grotere accu’s zullen snel richting 30.000 euro neigen.

Technische kenmerken VW ID.Polo

Aandrijving | Voorwielaandrijving (MEB+)

Batterij | 37 kWh / 52 kWh

Vermogen | 116 pk / 135 pk / 211 pk

Rijbereik | tot 329 km / tot 452 km

Snelladen | tot 90 kW / 105 kW

Topsnelheid | 160 km/u

Koffer | 435 liter

Lengte | 4.053 mm

Gewicht | vanaf 1.568 kg