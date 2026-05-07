BMW krijgt stevige klappen: EV-verkoop stort in, winst daalt met 25 procent

BMW start 2026 met een forse winstdaling. De verkoop van elektrische modellen ging fors achteruit en geopolitieke spanningen zorgen voor extra onzekerheid, maar het merk zelf doet alsof er geen vuiltje aan te lucht is.

Omzet zakt 31 miljard

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar zag BMW zijn winst met bijna 25 procent terugvallen tot 2,3 miljard euro. Binnen de autosectie alleen liep de terugval zelfs op tot meer dan 33 procent. Ook de omzet ging achteruit en kwam uit op ongeveer 31 miljard euro.

Rode cijfers, maar ze waren beter dan analisten hadden verwacht. Het merk zag zijn verkoop met ‘slechts 3,5 procent’ dalen. Bij Volkswagen ging dat cijfer in dezelfde periode (nog maar eens) min 4 procent. En bij Mercedes was de terugval 6 procent.

Het is vooral de elektrische divisie van BMW die een flinke klap kreeg. De wereldwijde EV-verkoop daalde met meer dan 20 procent, wat moeilijk te negeren valt voor een merk dat de voorbije jaren sterk inzette op elektrificatie. De afschaffing van federale belastingvoordelen in de Verenigde Staten speelt daarbij een belangrijke rol. Elektrische modellen worden daardoor minder aantrekkelijk voor consumenten, zeker in een markt waar prijsdruk almaar groter wordt.

Daarnaast voelt BMW de impact van China steeds harder. Jarenlang was de Chinese markt een goudmijn voor Europese premiummerken, maar die situatie verandert snel. Lokale merken worden technologisch sterker, goedkoper en agressiever geprijsd. Bovendien vertraagt de economische groei in China, waardoor consumenten minder snel duizenden euro’s extra uitgeven aan een Duitse premiumwagen.

Het Amerikaanse handelsbeleid hangt als een donkere wolk boven de sector. De dreiging van een invoertarief van 25 procent op buitenlandse auto’s zou zware gevolgen kunnen hebben voor Europese constructeurs. BMW-CEO Oliver Zipse lijkt die dreiging voorlopig echter niet al te serieus te nemen. Volgens hem gaat het eerder om politieke onderhandelingstactiek dan om een definitieve beslissing.

Brengen nieuwe modellen redding?

Het bedrijf probeert z’n ‘Neue Klasse’ als redding vooruit te schuiven. De nieuwe elektrische iX3 moet een verkoopsucces worden. Het bedrijf beweert dat intussen de helft van de X3 bestellingen elektrisch is, maar het is onduidelijk op dat op langere termijn standhoudt. En ook de nieuwe i3 moet hetzelfde effect creëren.