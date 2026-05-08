Volkswagen Golf GTI verpulvert Nürburgring-record: snelste voorwielaandrijver ooit

Volkswagen heeft met de nieuwe Golf GTI Edition 50 een nieuw Nürburgring-record beet. Nog nooit eerder ging een voorwielaangedreven productie-auto zo snel om het legendarische circuit.

De GTI mag weer schitteren

De GTI werd al een hele tijd stiefmoederlijk behandeld bij Volkswagen. Want nadruk op elektrische auto’s. Maar intussen mag het weer iets meer zijn. De Golf GTI blaast intussen vijftig kaarsjes uit en dat is het excuus om het ronderecord op de Nürburgring Norschleife terug te pakken. De afgelopen jaren was de Civic Type R de snelste voorwielaandrijver die er ooit rondging.

Met een rondetijd van 7:44:523 neemt de speciale uitgave van de Golf GTI opnieuw de kroon. Achter het stuur zat Volkswagen-testpiloot Benjamin Leuchter, een man die de Nordschleife ondertussen beter kent dan zijn broekzak. Volkswagen lijkt vooral werk te hebben gemaakt van de balans.

Optioneel pakket voor strakker weggedrag

Onder de motorkap ligt een 2.0 TSI met 325 pk en 420 Nm, goed voor een sprint naar 100 km/u in 5,3 seconden en een topsnelheid van 270 km/u. Volkswagen benadrukt vooral de precisie van het chassis. De jubileum-GTI staat standaard 15 millimeter lager dan een gewone Golf en krijgt adaptieve DCC-dempers. Wie nog verder wil gaan, kan kiezen voor het GTI Performance Package Edition 50 - nodig voor wie de recordtijd wil najagen. Dat pakket voegt een nog scherper afgesteld onderstel toe, verlaagt de auto nog eens vijf millimeter extra en monteert semi-slick Bridgestone Potenza Race-banden op 19-inch gesmede velgen. Daarnaast is er een titanium Akrapovič-uitlaat die wat lichter is en een voller geluid verspreid.

Zoals gezegd is de timing van deze recordpoging geen toeval. Het is een halve eeuw geleden sinds het merk in 1976 de eerste Golf GTI voorstelde - toen het resultaat van een knutselproject van enkele ingenieurs in het bedrijf. Het was niet de eerste ‘hot hatch’, maar het was één van de meest invloedrijke.