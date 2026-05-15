Reddingspoging Volvo Gent maat voor niets: sluiting al lang beslist

De politieke reddingsoperatie rond de Volvo-fabriek in Gent draait op volle toeren. Maar het verdwijnen van de laatste autofabriek van het land is nog slechts een kwestie van tijd. Achter de schermen is de strategische beslissing al lang genomen.

Mooie cijfers, maar hoge kosten

Volvo gent bouwde vorig jaar nog ruim 212.000 auto’s - een gunstig cijfer. Het gaat vooral om de XC40 en diens elektrische varianten: de EX40 en de EC40, aangevuld met de recentere EX30 en V60. Een belangrijk aantal van die modellen is oud. De XC40 loopt sinds 2017 van de band, de elektrische varianten kwamen er in 2020 en 2021. Dat betekent dat de levenscyclus van die modellen ten einde loopt. Een fase waarin autoconstructeurs beslissen waar opvolgers gebouwd zullen worden.

Het Chinese Geely, eigenaar van Volvo, bouwt intussen een compleet nieuwe fabriek in Kosice in Slovakije. Die nieuwe site krijgt in eerste instantie een productiecapaciteit van 250.000 wagens per jaar en kan later nog verder uitgebreid worden. Die site zal werken met modernere productietechnieken zoals megacasting. Dat is een techniek waarbij grotere delen van de structuur van auto uit één stuk worden gegoten, wat achteraf herstellen moeilijker maakt maar productie goedkoper. Bovendien zal de fabriek beschikken over een aanzienlijk lagere kostenstructuur dan Gent en is de dichter bij belangrijke Europese groeimarkten gelegen.

Geely heeft structurele overcapaciteit

De installatie in Kosice werd voorgesteld als een productiehub voor de Chinese Volvo-zuster Polestar, maar dat merk breekt niet door. De volumes zijn nog steeds erg beperkt en het worstelt met rendabiliteit. Voor zo’n merk wordt doorgaans geen nieuwe fabriek uit de grond gestampt. De realiteit: Kosice was nooit uitsluitend voor Polestar bedoeld. De productie van de Polastar 7 begint er in 2028, als het merk het zolang uitzingt, maar nog eerder zal er al een eerste Volvo van de band lopen.

De volumes bij Volvo volgen bovendien ook niet de verwachtingen. Met inbegrip van de Slowaakse productiecapaciteit, heeft Volvo in Europa straks het vermogen om jaarlijks 800.000 auto’s te bouwen, terwijl het er op ons Oude Continent maar 370.000 verkoopt. En het bedrijf kampt ook in de VS met overcapaciteit. Daar wil het z'n fabriek zelfs gebruiken om auto's van Chinese eigenaar Geely te produceren.

Sluiting Volvo Gent al beslist

De analyse is helder: Kosice was al van meet af aan bedoeld als strategisch alternatief voor Gent. Die fabriek die geldt misschien als één van de kroonjuwelen van de Belgische industrie, maar kampt met hoge energieprijzen, stijgende loonkosten en een steeds zwaardere regeldruk. De beslissing om productie in Gent af te bouwen en finaal te sluiten, is lang geleden in China genomen. De huidige reddingsoperatie wordt door insiders weggezet als louter toneel en geen echt gevecht voor het overleven van Volvo Gent.