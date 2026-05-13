Lotus dumpt elektrisch plan en bouwt een hybride V8-monster van 1000pk

Lotus werkt aan een nieuwe supersportwagen die in 2028 op de markt moet komen. Die mag proberen de imago-schade die Chinese eigenaar heeft aangericht weer goed te maken. Die turnde het merk waarbij alles om een laag gewicht draaide, om tot maker van loodzware SUVs. Dat mocht volgens de Chinezen, want ze ‘voelen licht aan’. Maar ze flopten.

Elektrisch niet meer (enige) toekomst

Jarenlang klonk het bij Lotus alsof elektrisch rijden de enige toekomst was. Maar ook dit merk lijkt intussen te beseffen dat liefhebbers van supercars nog altijd meer verwachten dan alleen brute acceleraties en stilte. Daarom krijgt de toekomstige Type 135 geen volledig elektrische aandrijving, maar een hybride V8 met meer dan 1.000 pk.

Daarmee zet Lotus een opvallende stap terug richting klassieke sportwagenemotie. Het merk dat ooit groot werd met lichte modellen zoals de Elise, werkt nu aan een supercar die het moet opnemen tegen modellen van Ferrari en McLaren.

Gebaseer op Lotus Theory 1

Veel details zijn er nog niet, maar de nieuwe Type 135 zou geïnspireerd worden op de futuristische Lotus Theory 1 conceptcar uit 2024. Bovendien lijkt de kans groot dat Lotus opnieuw aanknoopt bij de spirituele erfenis van de iconische Lotus Esprit.

De beslissing illustreert hoe moeilijk volledig elektrische sportwagens liggen. Lotus krabbelt terug, terwijl onder meer bij Mercedes en Jaguar de stap wél gezet wordt. Ook daar wordt ongetwijfeld vol spanning uitgekeken naar de commerciële resultaten.