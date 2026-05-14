Nieuwe Jaguar Type 01 moet het merk redden, maar wie gelooft nog?

Het nieuwe elektrische topmodel van Jaguar - of liever, het enige model - krijgt de naam Type 01. Het merk zegt dat het daarmee verwijst naar legendarische model als de E-Type, D-Type en recenter zelfs de Jaguar F-Type. Maar die verwijzingen komen er alleen na en snoeiharde afstraffing van de nieuwe merkpolitiek op sociale media. Het probleem: de auto is nog gemaakt volgens de filosofie dat de hele geschiedenis in de prullenbak moest.

Copy nothing en lieg er dan over

Iets meer dan een jaar geleden klonk het bij Jaguar nog ‘copy nothing’. Het merk nam afstand van alles waar het voor stond. Op de officiële kanalen van het bedrijf verdween zelfs elke verwijzing naar de geschiedenis ervan. De controversiële rebrandingcampagne, inclusief hypermoderne mode-esthetiek en bewust abstracte marketing, werd afgebrand. Niet alleen door traditionele Jaguar-liefhebbers, maar ook door mensen die simpelweg niet meer begrepen wat het merk probeerde te zijn. De boodschap toen was was duidelijk: vergeet het oude Jaguar.

Een conceptcar maakte duidelijk dat het Jaguar menens was. De elegante proporties werden overboord gegooid. Aan binnen- of buitenkant: niets dat typisch Jaguar was. Die voorbode met twee deuren verwordt nu tot een vierdeurs die net zo brutaal en futuristisch zal ogen. Omwille van de luid klinkende kritiek wordt die nu in teasercampagnes steevast naast historische modellen van Jaguar gezet - een erg opvallende opvallende poging om te schade te beperken. Maar de auto zelf kan zelfs van onder zijn camouflage niet liegen: het maakt niet uit hoeveel klassieke Jaguars je ernaast parkeert: dit is helemaal iets anders.

1.000pk, bliksemsnel en loodzwaar

Jaguar probeert dan ook indruk te maken met brute cijfers. De Type 01 staat op een volledig nieuw elektrisch platform en krijgt in de topversie drie elektromotoren. én vooraan, twee achteraan. Het systeemvermogen zou boven de 1.000 pk uitkomen, samen met ongeveer 1.300 Nm koppel. De batterij krijgt een capaciteit van ongeveer 120 kWh. Om daar allemaal plaats voor te vinden, is hij gigantisch en ook kolossaal zwaar, naast bliksemsnel. En o, ja, hoewel het nog niet aangekondigd is wordt hij ook veel duurder dan de Jaguars die we al kenden. Ongeveer het dubbele, werd bij de nog in optimistische sfeer gehulde voorstelling van de Type 00 verkondigd.

De timing van Jaguar om met z’n elektrische krachtpatser uit te komen, is interessant. Want ze komt op een ogenblik dat de groei van de elektrische autoverkoop op cruciale afzetmarkten (zoals de VS en China) vertraagt. Bovendien blijken klanten van bliksemsnelle auto’s maar matig warm te lopen voor de sensaties die zo’n elektrische megabolide brengt. En bij Jaguar is de overheersende vraag of die 1.000pk wel volstaat om een iconisch merk opnieuw relevant te maken.