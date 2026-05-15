Nieuwe Jeep Avenger krijgt meer technologie én benzinemotor

De Jeep Avenger krijgt een grondige update. Jeep sleutelt niet alleen aan het design van zijn compacte SUV, maar komt ook met een nieuwe aandrijfvariant. Opvallend daarbij: naast elektrische en hybride versies komt er opnieuw een klassieke benzinevariant met handgeschakelde versnellingsbak.

Nieuwe benzinemotor voor Jeep Avenger

Dat is geen detail. Veel merken duwen klanten vandaag richting elektrificatie, maar Jeep kiest voor keuzevrijheid. De nieuwe 1.2 Turbo-benzinemotor levert 100 pk en wordt gekoppeld aan een manuele zesbak. Daarmee mikt Jeep op bestuurders die een betaalbaarder en eenvoudiger alternatief zoeken.

Daarnaast blijven ook de e-Hybrid, de volledig elektrische versie en de vierwielaangedreven 4xe beschikbaar. Vooral die laatste moet het avontuurlijke Jeep-imago versterken, met extra terreinvaardigheden en vierwielaandrijving.

Visueel blijft de Avenger herkenbaar, maar Jeep voert wel enkele subtiele updates door. Zo krijgt de SUV nieuwe bumpers, hertekende velgen en extra personaliseringsmogelijkheden. Binnenin moet de materiaalkeuze beter aanvoelen, met zachtere deurpanelen en meer aandacht voor afwerking.

Nog altijd een echte Jeep

Geen facelift is compleet zonder technologische verbeteringen. De Avenger krijgt voortaan led-matrixkoplampen en een 360°-camerasysteem, twee elementen die je in dit segment nog niet vaak ziet. Ook het infotainmentsysteem met draadloze Apple CarPlay en Android Auto blijft standaard aanwezig.

Jeep benadrukt tegelijk dat de Avenger nog steeds een “echte Jeep” is. Ondanks zijn compacte formaat behoudt hij een relatief hoge bodemvrijheid en systemen zoals de tractie en contoleerbaarheid (zoals afdaalhulp voor hellingen) verbeteren. Dat maakt hem bruikbaarder op slechte wegen dan veel klassieke stads-SUV’s.

Sinds de lancering verzamelde de Avenger al meer dan 270.000 bestellingen in Europa. Vooral in Italië is het model uitgegroeid tot een bestseller. Opvallend: volgens Jeep trekt de compacte SUV ook meer jonge en vrouwelijke kopers aan dan het merk traditioneel gewend is.