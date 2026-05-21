Sneller dan een Formule 1: de nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Mercedes neemt met performance-submerk AMG een grote gok: het lanceert een zuiver elektrisch performance-model. Een nieuwe AMG GT 4-door Coupé - alsof die naam iets betekent. Probleem: er is eigenlijk geen gebrek aan ultrasnelle elektrische auto’s. Wat ontbreekt zijn commerciële successen. Want zo indrukwekkend als de cijfers zijn, zo weinig lijken ze te begeesteren. Zo zeer zelfs dat exclusieve automerken die hun elektrische plannen nog kunnen pauzeren, dat ook doen. Lamborghini, bijvoorbeeld. Kan Mercedes het wél?

Sneller dan een Formule 1

Met maximaal 1.169 pk sprint de nieuwe AMG in 2,1 seconden naar 100 km/u. Sneller dan een Formule 1-wagen zelfs. Indrukwekkend, zonder twijfel. Maar tegelijk bewijst net dat hoe zinloos die sprintcijfers stilaan worden. Elektrische auto’s leveren hun prestaties vandaag zo moeiteloos dat de sensatie vaak even snel verdwijnt als ze gekomen is. Daarom grijpt Mercedes naar een inmiddels beproefd recept: namaakgeluid. Door de luidsprekers klinkt het gesimuleerde geluid van een achtcilinder. En hij doet zelfs alsof hij schakelt.

Op technologisch vlak gooit Mercedes alles in de strijd: drie elektromotoren, torque vectoring, actieve aerodynamica en batterijtechnologie uit de Formule 1 moeten ervoor zorgen dat de GT meer wordt dan gewoon een snelle rechte-lijnraket. Daarnaast haalt hij bijna 700 kilometer rijbereik en kan hij ultrasnel laden aan maximaal 600 kW. Om dat te onderlijnen werden er vorige zomer een hoop records mee neergezet. En aan de binnenkant pakt hij uit met een nieuwe interpretatie van het hele grote hyperscreen dat inmiddels deel uitmaakt van het standaard Mercedes-recept.

Actieve diffuser

Marketingjongens weten het: elke nieuwe auto heeft een uniek kenmerk nodig. In dit geval is dat een actieve diffuser die uit de achterbumper kan groeien voor betere aerodynamische prestaties. Het uiterlijk van de nieuwe AMG GT 4-door Coupé zal ook een bron van controverse zijn, want met z’n vloeiende lijnen, lichtgevende grille en opvallende zwarte balk met geïntegreerde achterlichten, breekt hij met het AMG-stijlpakket zoals we dat tot vandaag gewend waren.

De prijs is officieel nog niet bekend, maar die zou in ons land rond de 150.000 euro schommelen.