Jaguar Land Rover in vrije val: straks gebouwd met Stellantis-techniek?

Door: BV

Jaguar Land Rover en Stellantis hebben een verkennend akkoord ondertekend om mogelijke samenwerking in de Verenigde Staten te onderzoeken. Officieel gaat het om “synergieën” rond productontwikkeling en technologie, maar in de autosector betekent dat: kosten delen en onderdelen, motoren, platforms uitwisselen. Is er straks een Range Rover met Fiat-onderdelen?

Jaguar Land-Rover onder druk

Concrete plannen zijn er voorlopig nog niet. Toch komt de samenwerking niet uit de lucht vallen. Jaguar Land Rover staat al langer onder druk door hoge ontwikkelingskosten, tegenvallende verkoopcijfers die zelfs tot de eliminatie van alle bestaande Jaguar-modellen leidden en de moeilijke omschakeling naar elektrisch rijden. De lancering van het ‘nieuwe’ elektrische Jaguar werd niet de verhoopte triomf maar een beschamende les in hoe het niét moet. Het nieuwe model lijkt al bij voorbaat verloren…

Afhankelijk van externe partners

Opvallend is hoe afhankelijk JLR stilaan wordt van externe partners. Recent raakte al bekend dat het iconische Freelander-label terugkeert via een samenwerking met Chery. Die modellen worden in essentie Chinese auto’s met een Britse merknaam.

Voor Stellantis past de mogelijke samenwerking perfect binnen zijn huidige strategie. Het concern zit zelf niet in de beste papieren en zoekt wereldwijd steeds vaker partners om kosten te drukken en sneller nieuwe modellen te lanceren. Daarbij kijkt het opvallend vaak richting China.

De gesprekken met JLR tonen vooral hoe zwaar de druk vandaag geworden is op traditionele autobouwers. Zelfs merken met een sterke naam en premiumimago kunnen de investeringen (hoofdzakelijk in elektrificatie) moeilijk dragen.