De goedkoopste Skoda ooit? Kleine crossover moet Dacia aanvallen in Europa

Skoda is het brave broertje binnen de Volkswagen-groep. Verstandig, rationeel en vooral: goedkoper dan Volkswagen. Alleen is die duidelijke rolverdeling al een tijdje zoek. Skoda groeide generatie na generatie richting het middenklassepubliek, kreeg steeds meer technologie, grotere modellen en fors hogere prijzen. Vandaag kost een rijk uitgeruste Superb probleemloos evenveel als een Volkswagen Passat, terwijl sommige uitvoeringen van de Kodiaq gevaarlijk dicht tegen Audi-territorium aanschuren.

Maar nu lijkt Skoda plots met een compleet andere richting te flirten. Een echte budgetauto voor Europa.

Indiase kleine SUV wordt klaargestoomd voor Europa

De aanleiding heet Skoda Kylaq. Een compacte SUV die in India wordt gebouwd en daar omgerekend amper 6.800 euro kost. Zelfs als Europese homologatie, transportkosten en strengere veiligheidsregels de prijs stevig opdrijven (lees: minstens verdubbelen), zou hij nog ruim onder de huidige instapmodellen van Skoda kunnen blijven. En dat maakt hem plots interessant voor een markt waar betaalbare auto’s stilaan uitsterven.

Het bizarre is vooral dat Volkswagen Group zichzelf hiermee opnieuw in een strategische knoop werkt. Jarenlang leek Dacia bewust genegeerd te worden. Renault bouwde met het Roemeense merk een quasi onaantastbare positie uit in het budgetsegment, terwijl Volkswagen vooral mikte op hogere marges en duurdere modellen. Resultaat: de Polo werd te duur, de Golf nog veel duurder, en zelfs compacte SUV’s gingen moeiteloos over de grens van 30.000 euro.

Degelijke auto voor kleine prijs

Ondertussen zag Dacia zijn marktaandeel groeien, net omdat veel Europese klanten geen nood hebben aan sfeerverlichting met 30 kleuren, gigantische schermen of semi-autonome rijhulpsystemen. Ze willen gewoon een degelijke auto voor een haalbare prijs.

En plots lijkt Skoda open te staan voor die piste. De Kylaq zou als een eenvoudige, compacte crossover op de markt kunnen komen die bewust focust op prijs. Onder de motorkap ligt een bescheiden 1.0 driecilinder met 115 pk, gekoppeld aan een manuele versnellingsbak of automaat. Spectaculair is het niet, maar dat hoeft ook niet. Dacia bewijst al jaren dat een pragmatische aanpak kan werken.

Chaos bij Volkswagen

Dit dossier legt tegelijk de chaos binnen het Volkswagen-concern bloot. Cupra profileert zich sportief premium, maar voert enkele Seat-modellen, dat merk (Seat) zelf lijkt half vergeten maar verkoopt te goed om stop te zetten, Volkswagen wil elektrisch én premium worden en faalt, Audi schuift verder upscale maar verliest aansluiting met Mercedes en BMW en Skoda weet zelf niet goed meer of het nu slim-budget of semi-premium wil zijn. En als de goedkope Indiase crossover er echt komt, is de boodschap zowaar nog rommeliger. Het voelt daarom meer als noodoplossing en minder dan strategie.

Het recept voor de Kylaq is in elk geval beproefd. De kleine elektrische Dacia Spring, begon zijn leven als een goedkope compacte Renault voor de Indiase markt…