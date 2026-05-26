Briljant of miskleun van half miljoen? Dit is de elektrische Ferrari Luce

Ferrari heeft eindelijk zijn eerste volledig elektrische productieauto onthuld. Hij heet Luce en doet zowat alles anders dan wat Ferrari traditioneel deed. Geen V8 of V12, geen klassieke tweezits-supercar en zelfs geen gewone deuren. Wel vier elektromotoren, 1.050 pk, vijf zitplaatsen en een design dat nu al stevig verdeelt. Het is nu al de meest controversiële Ferrari in tijden.

Vijfdeurs Ferrari

De Luce is namelijk geen traditionele Ferrari meer, maar eerder een mix van hypercar, crossover en luxelimousine. Het resultaat oogt… vreemd en opvallend. De hoge neus, de enorme glazen cockpit en de aparte proporties zorgen ervoor dat hij moeilijk op het netvlies valt. Opvallend voor een merk dat normaal net bekendstaat om elegante, tijdloze sportwagens. Het toont ook aan dat de vereisten van een groot accupakket onder de vloer, moeilijk te verzoenen zijn met klassieke elegantie wagenproporties.

Ferrari werkte voor het design samen met LoveFrom, het collectief van voormalig Apple-designer Jony Ive. Binnenin levert het tegengestelde op dan aan de buitenzijde: vooral lof. Het interieur oogt strak, minimalistisch en luxueus, met een combinatie van OLED-schermen, aluminium schakelaars en fysieke draaiknoppen.

Technologisch trekt Ferrari alle registers open. Vier elektromotoren — één per wiel — leveren samen 1.050 pk. De sprint naar 100 km/u duurt slechts 2,5 seconden en de topsnelheid ligt boven 310 km/u. De batterij van 122 kWh ondersteunt laden tot 350 kW en moet meer dan 530 kilometer rijbereik mogelijk maken. Vervelend probleem wel; hij is nog altijd trager dan een Tesla Model S Plaid. Of dan de zopas voorgestelde Mercedes AMG GT 4-deurs Coupé. Twee auto’s die in vergelijking met de Ferrari spotgoedkoop zijn… maar hieronder meer daarover.

Slim onderstel moet gewicht camoufleren

De Ferrari Luce krijgt actieve ophanging, vierwielsturing en geavanceerde torque vectoring. Ferrari probeert duidelijk te vermijden dat zijn eerste EV aanvoelt als een zware, gevoelloze elektrische raket. Al blijft één cijfer moeilijk te negeren: 2,26 ton. Dat is enorm veel voor een auto, laat staan een Ferrari. Natuurlijk probeert Maranello dat gewicht te maskeren met software en brute kracht, maar een Ferrari draaide traditioneel net om lichtvoetigheid en emotie.

Een Ferrari met niets van een Ferrari

Technisch is de Luce zonder twijfel indrukwekkend. Het interieur oogt hoogwaardig, de prestaties zijn absurd en Ferrari deed moeite om ook elektrisch een eigen karakter te creëren, met een resultaat dat op z’n minst de tongen losmaakt. Maar tegelijk voelt deze auto ook opvallend on-Ferrari aan. Een Ferrari koop je normaal niet omdat hij praktisch is. Niet omdat er vijf mensen in passen. En al zeker niet omdat hij rationeel verantwoord is. Toch lijkt Ferrari precies dat publiek te willen aanspreken. En dan is er nog het prijskaartje. Dat is nog niet officieel bekendgemaakt, maar het zal naar verwachting ruim boven de 500.000 euro liggen. Opvallend ook - Ferrari doet alsof het niet zo veel uitmaakt of de Luce straks vlot over de toonbank gaat, of niet. Het ziet waarschijnlijk de bui al hangen. Hoe zat het weer met de elektrische Lamborghini waaraan gewerkt werd? Juist - voor onbepaalde tijd uitgesteld, wegens geen appetijt bij klanten.