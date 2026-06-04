Stellantis wil meer verschil, maar 4 merken krijgen alle centen

Door: BV

Eén van de problemen van de autosector vandaag: er zijn merken bij de vleet, maar er is geen karakter. Onder al die mild verschillende koetswerken schuilen immers steeds meer dezelfde auto’s. Hetzelfde onderstel, ophanging, versnellingsbak, motor, batterij, aandrijfcombinatie en zelfs software. De sector heeft er een naam voor: badge-engineering. Enkele bedrijven hebben intussen echt de reputatie om verschillende auto’s met minimale aanpassingen uit te brengen bij verschillende merken. De Volkswagen-group bijvoorbeeld. Maar ook Stellantis is een kampioen. Maar het wil veranderen.

Veel auto's, weinig verschil

Badge-engineering is een imago waar het vanaf wil. Volgens de Europese top van de groep zullen toekomstige modellen van merken als Opel, Alfa Romeo, Jeep en Peugeot veel sterker van elkaar verschillen, maar ze zullen wel dezelfde technische basis blijven delen.

Die boodschap komt op een opvallend moment. De autogroep kondigde een investeringsplan van 70 miljard dollar aan, maar liefst 70 procent daarvan gaat naar slechts vier merken: Fiat, Jeep, Peugeot en Ram. De overige tien merken mogen mee profiteren, maar pas nadat de grote spelers de nieuwe technologie hebben gekregen.

Belangrijk, maar niet echt

Volgens Stellantis betekent dat niet dat merken als Opel, Lancia of Alfa Romeo minder belangrijk zijn. Het verschil zit volgens het concern vooral in de timing. Nieuwe platformen, software en elektrische technologie debuteren eerst bij deze belangrijke merken. De rest mag volgen.

De schaalvoordelen worden steeds belangrijker. Maar Stellantis benadrukt dat design en merk-DNA het verschil zullen maken. Maar dat argument horen we al jaren bij constructeurs die kosten willen besparen en uiteindelijk toch alleen maar eenheidsworst produceren.

Stellantis heeft dan wel veertien merken, maar het wil zo weinig mogelijk technische variatie. Het gevaar bestaat daarom dat de aankondiging weinig meer is dan een marketingverhaal en dat hun identiteit nog verder verwatert. Eigen ook aan deze tijd - waarin marketingjongens de plak zwaaien en ingenieurs moeten luisteren. Tien, twintig jaar geleden was het nog andersom.

De komende generatie modellen zal volgens Stellantis bewijzen dat het nieuwe recept werkt.