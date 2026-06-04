Bijna 50 jaar oud, maar nog lang niet dood: vernieuwde Lada Niva voorgesteld

Door: BV

Gemiddeld gaat een automodel zeven jaar mee. Maar er zijn uitzonderingen. De Lada Niva volgt bijvoorbeeld een heel ander pad. Hij is al bijna vijftig jaar in productie en… wordt nu nog eens vernieuwd. De Russische constructeur Avtavaz investeert opnieuw in zijn icoon en voorziet de terreinwagen van meer dan honderd nieuwe onderdelen en zestig aangepaste componenten. Op papier lijkt dit de meest ingrijpende technische update van de afgelopen jaren.

Aan de buitenkant blijft alles echter opvallend herkenbaar. De hoekige carrosserie, die sinds 1977 nauwelijks veranderde, blijft behouden. Enkel nieuwe tweekleurige 16-duimsvelgen en een opvallende ventilatieopening op de motorkap verraden dat hier niet zomaar een oude Niva staat.

Belangrijker zijn de wijzigingen die minder zichtbaar zijn. Verschillende carrosseriedelen worden voortaan vervaardigd uit verzinkt staal. Dat moet de levensduur aanzienlijk verlengen en vooral een einde maken aan een probleem waar oudere Lada’s berucht om waren: roest.

Nu mét (1) airbag

Ook het interieur krijgt een opvallende modernisering. De vernieuwde Niva ontvangt een stuurwiel afkomstig uit de Lada Granta. Daardoor beschikt de terreinwagen voor het eerst in zijn geschiedenis over een bestuurdersairbag. Daarnaast verhuist het contactslot naar de rechterzijde van het stuur, wordt de versnellingspook ergonomischer geplaatst en maakt de traditionele bediening van de tussenbak plaats voor één enkele hendel. Op foto’s van het prototype is bovendien een groot infotainmentscherm zichtbaar.

Ook het comfortniveau gaat erop vooruit. Lada voorziet betere geluidsisolatie, een vernieuwd verwarmings- en airconditioningsysteem en voor het eerst een interieurfilter - de verklaring voor de luchtinlaat op de motorkap. Verder krijgt de Niva centrale vergrendeling en één sleutel voor zowel de deuren als het contactslot. Want ook dat was nog niet het geval.

Nieuwe motor tot een derde zuiniger

Onder de motorkap verdwijnt de bekende 1,7-liter motor. Zijn plaats wordt ingenomen door een nieuwe 1,8-liter viercilinder met acht kleppen afkomstig uit de Niva Travel. Het vermogen stijgt naar 89 pk, terwijl het koppel groeit tot 153 Nm. Volgens Lada levert de motor bovendien al tachtig procent van zijn maximale koppel vanaf 1.000 tpm. Dat is precies waar een terreinwagen voordeel uit haalt. Daarnaast zou het verbruik afhankelijk van de omstandigheden met drie tot dertig procent dalen.

Zelfs het onderstel werd aangepakt. De stabilisatorstang verhuist naar voren om zowel het rijcomfort als de wegligging te verbeteren. Geventileerde remschijven moeten op hun beurt zorgen voor betere remprestaties.

De Niva kent zelfs in Europa enkele fans, maar gezien de huidige geopolitieke situatie zal het niemand verbazen: de vernieuwde Niva is niet in Europa te krijgen.