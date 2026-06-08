Audi Nuvolari verrast met V8 terwijl concurrenten elektrisch gaan

Door: BV

De toekomst van de hypercar lijkt vandaag elektrisch. Mercedes introduceerde afgelopen maand de AMG-GT 4-Door Coupé, Ferrari heeft de Luce en Jaguar bereidt de Type 01 voor - een auto waarvan nu al gezegd wordt dat hij het einde van het merk zal betekenen. Audi kiest echter opvallend genoeg voor een andere richting.

Met de nieuwe Nuvolari zet het merk voor het eerst sinds het verdwijnen van de R8 opnieuw een echte supersportwagen neer. Geen volledig elektrische aandrijving, maar een plug-in hybride met een V8 als hoofdrolspeler.

Onder de opvallend scherp gelijnde carrosserie - de nieuwe Audi-stijl voor de toekomst - zit een 4,0-liter biturbo V8 die nauw verwant is aan de krachtbron van de Lamborghini Temerario. Dankzij elektrische ondersteuning stijgt het vermogen tot 1001 pk. Daarmee sprint de Nuvolari in ongeveer 2,5 seconden naar 100 km/u en haalt hij een topsnelheid van 350 km/u.

Voor wie nog geen afscheid wil nemen van de verbrandingsmotor

Audi lijkt daarmee bewust in te spelen op een trend die steeds zichtbaarder wordt. Hoewel elektrische hypercars indrukwekkende prestaties neerzetten, blijkt het cliënteel nog altijd belang te hechten aan motorgeluid, toerentallen en rijbeleving. Precies daar probeert de Nuvolari het verschil te maken. De batterij blijft relatief compact en dient vooral om de prestaties te ondersteunen. Daardoor blijft het gewicht lager dan bij veel elektrische rivalen, terwijl de klassieke proporties van een sportwagen behouden blijven.

De naam verwijst naar Tazio Nuvolari, de legendarische Auto Union-coureur uit de jaren dertig. Daarmee knipoogt Audi niet alleen naar zijn geschiedenis, maar ook naar een tijd waarin emotie minstens even belangrijk was als pure prestaties.

Van de Nuvolari worden slechts 499 exemplaren gebouwd. Een prijs is nog niet bekendgemaakt, maar goedkoop wordt hij niet. Audi lijkt vooral te mikken op verzamelaars die nog niet klaar zijn om afscheid te nemen van de verbrandingsmotor.