Peugeot 208 GTi keert terug, maar niet zoals je denkt (of hoopt)

Door: BV

Peugeot brengt de GTi terug. Groot nieuws, want die lettertjes wortelen er diep - tot in 1984 toen de eerste 205 GTI op de markt kwam. Het werd niets minder dan een icoon.

Peugeot E-208 GTi debuteert in Le Mans

De GTi-legende mag straks voortleven in de vorm van een 208. Of liever een E-208. Want ja, ook dit sportieve label wordt straks verbasterd tot een elektrische aandrijfcombinatie. Peugeot gebruikt de 24-uurs-race in Le Mans als achtergrond voor de lancering. Zo brengt het productnieuws mee naar de editie waarin het z’n 100-jarige jubileum viert van z’n eerste deelname aan die beruchte uithoudingsrace.

Rijdersauto of het zoveelste afkooksel?

Over de prestaties van de E-208 is nog niets bekend, maar de Fransen beloven dat ze ‘indruk’ zullen maken. Acceleratietijden zijn een sterk punt van elektrische auto’s. Het uiterlijk, mag je intussen al bewonderen. Daarvoor is een distillatie gemaakt van typische GTI-kenmerken door de jaren heen. Het meeste aandacht heeft Peugeot voor het feit dat er straks drie kleuren - blauw, rood en wit, zoals de Franse driekleur - worden voorgesteld. En of dat ruikt naar marketing over inhoud… maar daar heeft Peugeot Sport, die bij de ontwikkeling aan de kar mochten trekken, wellicht nog wat over te zeggen…