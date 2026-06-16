Renault maakt ombouw bestelwagens sneller met nieuw fabriekslabel

Door: BV

Renault zet zijn lange geschiedenis in bedrijfsvoertuigen extra in de verf met het nieuwe label ‘converted by renault’. Het merk bouwt al meer dan 100 jaar voertuigen om voor professionele klanten, van ambulances en koelwagens tot mobiele werkplaatsen, kiepwagens en voertuigen voor personen met beperkte mobiliteit. Vandaag is die activiteit geen niche meer: volgens Renault wordt één op de twee bedrijfsvoertuigen aangepast aan een specifieke professionele toepassing.

Minder lang wachten

Met ‘converted by renault’ wil het merk dat proces eenvoudiger maken. In plaats van een klassiek traject via dealer, invoerder en externe koetswerkbouwer, biedt Renault een reeks kant-en-klare ombouwoplossingen die rechtstreeks in de fabriek worden gemonteerd. Dat moet de levertijd gemiddeld met 30 procent inkorten. De klant krijgt één aanspreekpunt, één factuur en één garantie, ook voor het omgebouwde deel van het voertuig.

Eerst voor deze modellen

Het label geldt voor de Kangoo met verlengde cabine, de Trafic met verlengde cabine en vijf of zes zitplaatsen, en verschillende Master-versies, waaronder platformmodellen, kiepwagens, grootvolume-uitvoeringen van 20 tot 23 m³ en versies met verlengde cabine. Ook de toekomstige Trafic E-Tech electric zal onder het label vallen.

De ombouw gebeurt in de Franse fabrieken van Maubeuge, Sandouville en Batilly. Vooral Batilly speelt een belangrijke rol: daar werden in 2025 al 15.000 voertuigen aangepast, en in de eerste helft van 2026 stond de teller opnieuw op 10.000. Voor meer specifieke opdrachten blijft Renault samenwerken met dochteronderneming Qstomize en met ongeveer 300 erkende koetswerkbouwers in Europa.

Bedrijfswagens én ombouw winstgevend

De stap past in een bredere strategie. Renault verkocht in 2025 wereldwijd 1.628.030 voertuigen, terwijl de Renault Group uitkwam op 2.336.807 exemplaren. In dat volume blijven bedrijfsvoertuigen belangrijk, al stond de Europese bestelwagenmarkt recent onder druk. Bedrijfswagens blijven ook erg winstgevend.