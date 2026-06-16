Onderzoek: één op drie Belgen geeft auto naam

Door: BV

Een auto is voor veel Belgen duidelijk meer dan een vervoermiddel. Uit een iVOX-onderzoek in opdracht van 2dehands.be blijkt dat 70 procent van de Belgen trots is op zijn wagen. Eén op de zes gaf zijn auto zelfs een troetelnaam. Bij jongeren onder 34 jaar loopt dat op tot één op de vier.

Belgen praten tegen hun auto

Die emotionele band vertaalt zich soms in opvallend menselijk gedrag. Bijna één op de drie Belgen praat weleens tegen zijn auto. Ongeveer evenveel bestuurders geven hun wagen af en toe een bemoedigend aaitje of een klopje op het dashboard. Ook het geslacht van de auto krijgt een rol: 28 procent ziet zijn wagen als vrouwelijk, 21 procent als mannelijk.

Vooral jongeren en Franstaligen lijken sterker aan hun auto gehecht. Franstaligen zeggen vaker dat hun wagen meer is dan louter vervoer en zien hem ook vaker als een deel van hun identiteit. Bij jongeren en 35- tot 54-jarigen leeft dat gevoel eveneens sterker dan bij 55-plussers.

Schuldgevoel bij vuile auto

Die liefde brengt ook schuldgevoel mee. Bijna de helft van de automobilisten voelt zich schuldig als de auto vuil is. Vier op de tien voelen zich zelfs slecht wanneer ze te lang wachten om te tanken. Jongeren blijken dan weer de grootste poetsers: 28 procent wast zijn auto wekelijks.

Het meest emotionele moment komt bij de verkoop. Meer dan de helft van de Belgen zegt verdrietig te worden bij het idee zijn auto te moeten verkopen. Bij vrouwen en Franstaligen loopt dat op tot 60 procent. Dat betekent ook dat verkopers willen dat hun auto goed terechtkomt.