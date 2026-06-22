Renault Mégane na 4 jaar opgefrist: dit is wat er verandert

Door: BV

Renault geeft de Mégane E-Tech Electric een opfrisbeurt, vier jaar na zijn lancering. De timing is logisch. Het aanbod compacte elektrische modellen is intussen veel groter geworden en de Mégane moet opnieuw scherper in de markt worden gezet. Renault spreekt over een update op vier vlakken: design, elektrische expertise, technologie en een eenvoudiger gamma.

De meest zichtbare wijziging zit vooraan. De koplampen blijven behouden, maar zowat alle andere onderdelen van de neus zijn nieuw. De bumper kreeg een meer uitgesproken vorm en de vroegere zijdelingse luchtopeningen maken plaats voor een nieuwe lichtsignatuur. Die bestaat uit dagrijlichten met een dambordmotief, opgebouwd uit acht ruitvormige elementen.

Vooral uiterlijk vertoon

Ook het gesloten radiatorrooster werd aangepast. Het krijgt zwarte hoogglansaccenten en ruitvormige motieven. Het Renault-logo zit voortaan hoger, net onder de motorkap. Volgens Renault moet dat de neus een duikender en sportiever effect geven.

Achteraan blijft de doorlopende lichtlijn behouden, maar de invulling verandert. De lichten krijgen 3D-elementen zonder glas. Ook de achterbumper werd hertekend, met decoratieve zijpanelen die de auto breder en gespierder moeten doen ogen. Renault zal grotere accu’s in de vloer integreren. Om daar plaats voor te maken wordt de auto 20mm hoger op de wielen gezet.

Technische details blijven schaars

Renault belooft verbeterde elektrische prestaties, rijkere technologie en een vereenvoudigd gamma met een hoog uitrustingsniveau voor alle uitvoeringen. Concrete gegevens over batterijcapaciteit, rijbereik, laadvermogen of vermogensversies worden echter achter de hand gehouden. Daardoor blijft voorlopig onduidelijk hoe groot de technische stap echt is.