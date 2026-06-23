Skoda Peaq: nog een elektrische SUV, nog een maat groter

Door: BV

Skoda schuift zijn elektrische gamma opnieuw een segment hoger. Na de Enyaq en de aangekondigde Epiq komt nu de Peaq, een volledig elektrische SUV met zeven zitplaatsen. Daarmee krijgt het merk een nieuw elektrisch vlaggenschip bovenaan het aanbod.

De Peaq is 4,87 meter lang en heeft een wielbasis van 2,97 meter. Daarmee is hij langer dan een Kodiaq en ruimer dan alles wat Skoda vandaag als SUV aanbiedt. In vijfzitsconfiguratie bedraagt de kofferruimte 935 liter. Wie de derde zitrij gebruikt, houdt nog 299 liter over. Voorin is er ook een frunk van 37 liter, vooral bedoeld voor laadkabels.

Strak, groot en glad

Qua design volgt de Peaq de jongste stijltaal van Skoda. Dat betekent strakke vlakken, een gesloten snuit en T-vormige lichtsignaturen voor- en achteraan. Voor het eerst gebruikt Skoda verzonken deurhendels, hoewel die intussen algemeen bekritiseerd worden wegens storingsgevoelig en onveilig. Ook nieuw is een groot panoramadak met variabele verduistering, maar zonder echt rolgordijn.

Ondanks zijn formaat haalt de Peaq volgens Skoda een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,249. Dat is netjes, maar het blijft vooral een grote SUV. De stroomlijn moet dus vooral helpen om de gevolgen van dat formaat te beperken.

Tot 640 kilometer rijbereik

Technisch komt de Peaq er met twee batterijgroottes. De instapversie krijgt een batterij van 63 kWh bruto, goed voor meer dan 450 kilometer rijbereik. De grotere batterij telt 91 kWh bruto en moet in de Peaq 90 meer dan 640 kilometer halen.

Er komen drie aandrijfversies. De Peaq 60 krijgt 150 kW en achterwielaandrijving. De Peaq 90 heeft 210 kW, eveneens op de achterwielen. De Peaq 90x krijgt vierwielaandrijving en 220 kW. Snelladen van 10 tot 80 procent duurt volgens Skoda minder dan een half uur.

Elektrisch gemak

Skoda voorziet ook one-pedal driving en bidirectioneel laden. De Peaq kan dus niet alleen stroom opnemen, maar ook terugleveren aan externe apparaten, een woning of het net, afhankelijk van de installatie. Wie dat wil gebruiken weet wel: het betekent twee keer transferverliezen. De maximale trekcapaciteit bedraagt 1.800 tot 2.000 kilogram.

Binnenin mikt Skoda duidelijk op comfort. Er is plaats voor zeven inzittenden, een verticaal geplaatst infotainmentscherm van 13,6 inch en optioneel een audiosysteem met 16 luidsprekers. Het Relax Package voegt geventileerde en masserende voorstoelen, beensteunen, een vouwtafel en zowaar een wellbeing-app toe.

De Sportline-versie komt meteen bij de lancering beschikbaar. Die krijgt zwarte accenten, een sportiever interieur, Matrix-ledkoplampen en optioneel een zwart dak. Alle aandrijfversies blijven in deze vorm beschikbaar.

Het nieuwe topmodel van Skoda wordt later dit jaar leverbaar. De prijs is nog niet bekend.