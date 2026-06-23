XC40 Plug-in Hybrid mag door brandgevaar niet meer pluggen: pijnlijke afgang voor Volvo

Door: BV

Volvo voert een controleactie uit voor wat het zelf 'oudere' XC40 Plug-in Hybrid-modellen noemt. In België gaat het om 4.372 exemplaren, wereldwijd om meer dan 64.000 auto’s. Betrokken zijn T4- en T5-versies uit 2020, 2021 en 2022.

De reden is een mogelijk defect in de batterij. In bepaalde omstandigheden kan daar oververhitting ontstaan. Dat kan mogelijks tot brand rijden. Daarom vraagt Volvo om de auto voorlopig niet meer extern op te laden, zeker niet wanneer hij met volle batterij geparkeerd zou blijven staan.

Alleen nog op (dure) benzine

Voor eigenaars verandert dat het gebruik van de auto aanzienlijk. De XC40 blijft rijden, maar enkel op benzine. Wie de plug-inhybride net kocht om dagelijks elektrisch te pendelen, verliest tijdelijk dus het belangrijkste voordeel van zijn aandrijflijn. Over een vergoeding voor die hogere gebruikskost communiceert Volvo voorlopig niet.

De constructeur vraagt klanten om een afspraak te maken bij een erkende dealer. Daar wordt de batterij nagekeken en worden indien nodig onderdelen vervangen. Ook de software krijgt een update om de batterij beter te bewaken. Volgens Volvo zouden prestaties, verbruik en elektrisch rijbereik na de ingreep ongewijzigd blijven.