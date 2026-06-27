Euro 5-diesel? Dan riskeer je vanaf juli 350 euro boete in Brussel

Door: BV

Vanaf 1 juli begint de Brusselse belastingdienst effectief boetes uit te schrijven voor een nieuwe categorie voertuigen die sinds begin dit jaar niet langer welkom zijn in de lage-emissiezone, maar voorlopig alleen een waarschuwing kregen. Daarvan werden er al 13.000 uitgeschreven. Wie opnieuw betrapt wordt, krijgt nu zonder pardon een boete van 350 euro. Het totale aantal nieuw uit de hoofdstad geweerde auto’s, ligt veel hoger.

Ook relatief recente diesels

Het zijn inmiddels niet alleen stokoude voertuigen die geviseerd worden. Euro 5-diesels vallen onder de verstrengde regels. Dat zijn in de praktijk vaak dieselwagens uit de periode van 2011 tot 2015. Auto’s dus die voor veel gezinnen, zelfstandigen en kleine bedrijven nog perfect bruikbaar zijn, maar in Brussel te vuil worden geacht. Veel van die auto’s zijn amper ouder dan de gemiddelde leeftijd van een auto in België - nu iets meer dan 10 jaar.

Ook Euro 2-benzinewagens vallen onder de regeling. Die zijn ouder en dateren vooral uit de late jaren negentig.

Betalen verandert blijkbaar alles

De fikse boete bedraagt zoals gezegd 350 euro. Het bedrag komt overeen met een jaarpas waarmee een niet-toegelaten voertuig alsnog twaalf maanden Brussel binnen mag. Een gegeven dat lang heersende kritiek dat lage-emissiezones weinig met luchtkwaliteit, maar veel met fiscaliteit te maken heeft, wordt daardoor bestendigt. Ze krijgt immers het karakter van een toegangstaks. Wie betaalt, mag verder, wie niet betaalt wordt bestraft. De uitstoot van die auto verandert intussen geen gram.

Tegen de stroom in

Brussel houdt vast aan een verstrenging op een moment dat elders net gas wordt teruggenomen. Europees gezien hoort de Euro 5-drempel tot de allerstrengste. Bovendien zijn er heel wat landen en regio’s waar verdere verstrenging niet langer op de agenda staat en maatregelen zelfs worden afgebouwd. Vlaanderen besliste eerder al om geplande LEZ-verstrenging niet langer door te voeren.